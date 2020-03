Christian Danner: "Hoop dat het Formule 1-seizoen verstandig opnieuw gepland wordt"

De hoop dat het F1-seizoen van 2020 begin juni in Azerbeidzjan kan beginnen, vervaagt langzaam. De FIA kondigde gisteren aan dat, na het uitstellen van de Grands Prix van Australië, China, Bahrein en Vietnam, ook de Grands Prix van Nederland, Monaco en Spanje zijn uitgesteld.

Azerisport, een betrouwbaar Azerbeidjaans nieuwsmedium voor sport, zei dat het land sportevenementen heeft opgeschort, omdat het Coronavirus zich blijft verspreiden over de wereld. De organisatie zou al in gesprek zijn om de straatrace van 7 juni in Bakoe uit te stellen.

Het nieuws komt hard aan voor de organisatie, daarom hoopt Christian Danner dat er verstandige keuzes worden gemaakt door de organisatie. "Ik hoop dat er verstandige beslissingen zullen worden genomen met betrekking tot de herplanning van het seizoen", vertelde Christian Danner, een voormalig F1-coureur en expert, aan RTL.

Ondertussen heeft Mercedes een bericht in de Italiaanse Corriere dello Sport ontkend dat bij een Formule 1-medewerker de diagnose Covid-19 is gesteld.

“Onwaar”, vertelde een teambron ons. Danner vervolgde: "De teams zijn nu in quarantaine, dus laten we eens kijken wat er daarna gebeurt en wanneer de start van het seizoen kan plaatsvinden. Ik denk dat we een vroege zomervakantie kunnen verwachten, maar hoe dit zich allemaal precies zal ontwikkelen, kan vandaag niet worden voorspeld", voegde hij eraan toe.