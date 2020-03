Jean Todt: "We moeten alle evenementen voorlopig uitstellen"

FIA-president Jean Todt heeft voor het eerst sinds de grote coronavirus uitbraak van zich laten horen. Vorige week, toen er nood aan de man was bij de Grand Prix van Australië was de Fransman niet in Melbourne maar bij een gala-avond van FIA-leden. Daarop kreeg hij veel kritiek.

Inmiddels heeft de voormalig teambaas van Ferrari van zich laten horen waarbij hij aangeeft, in zijn Franse-Engels, dat iedereen discipline moet tonen maar we uiteindelijk deze crisis zullen overwinnen.