Ross Brawn: "Minimaal 12 wagens aan de start van F1 Grands Prix"

Formule 1-motorsport directeur Ross Brawn heeft aangegeven dat het mogelijk is dat de resterende races van 2020 met minder wagens te rijden vanwege het coronavirus.

Begin deze maand vertelde Brawn dat er geen F1-races gehouden worden als er teams ontbreken ondanks het coronavirus. Dat zou niet eerlijk en onsportief zijn, zo was zijn mening.

Minimaal 12 wagens, maar...

Daar moet hij nu op terugkomen zo blijkt. Tegenover Sky vertelt de Brit het volgende over de kwestie: "In de afspraken die er zijn gemaakt (Concorde Agreement) moeten er minimaal 12 wagens aan de start staan van een Grand Prix. Echter is het de FIA die uiteindelijk bepaalt. Zij hebben de mogelijkheid om onder ongewone omstandigheden, te accepteren dat er races worden verreden met minder dan 12 wagens."

In de sportieve reglementen van de F1, staat dat er kan worden bepaalt dat races met minder dan 12 wagens aan de start, geannuleerd kunnen worden. Op dit moment lijkt dat niet nodig, maar het kan door het coronavirus voorkomen dat er eventueel dit jaar races zijn waar 11 wagens of minder aan de start staan.