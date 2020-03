Olav Mol en Bernie Eccelstone zijn het eens: "Duurde te lang en schandalig"

Voormalig Formula 1-frontman Bernie Ecclestone en Ziggo Sport-commentator Olav Mol vinden het handelen van de FOM en Formula 1 uiterst onbekwaam. Beide ervaringsdeskundigen uit de Formule 1-wereld spreken over 'onvoldoende en verantwoordelijkheid pakken'.

Bernie Ecclestone, die al sinds de intrede van Liberty Media in de Formule 1 kritisch is op de sport denkt dat er een financieel geschil dreigde waardoor de boel vertraging had. Tegen het Duitse Auto Bild vertelde hij: "Ze hebben gewoon te lang niets gedaan. De financiële aansprakelijkheid is voor degene die de boel zou annuleren. Wie het ook zijn, ze moeten altijd hun verantwoordelijkheid nemen, ook financieel! Blijkbaar wilde niemand dat doen", verklaarde de Brit.

Olav Mol slingerde via social media het volgende bericht de wereld in: "Het goed dat de FOM en F1 van zichzelf ook vinden hoe het af lasten van de GP Melbourne gedaan hebben: het was rommelig, slecht en ruim onvoldoende. We weten NU officieel nòg niks over Bahrein. Schandalig!!"