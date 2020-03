Auto Motor und Sport: "Grand Prix van Bahrein en Vietnam geannuleerd, fabrieken dicht"

Volgens het goed geïnformeerde Duitse vakblad Auto Motor und Sport zijn de Grands Prix van Bahrein en Vietnam afgelast.

Het was eigenlijk een kwestie van tijd voordat de gehele Formule 1-kalender op de schop zou gaan. Na het uitstellen van de Australische Grand Prix schijnt met inmiddels ook de races in Bahrein en Vietnam te annuleren. De Grand Prix van Bahrein zou al zonder publiek verreden worden, maar volgens het vakblad zal deze uitgesteld worden.

Auto Motor und Sport kwam er daarnaast ook achter dat de meeste teams hun fabrieken inmiddels voor twee weken gesloten hebben.

Ross Brawn verklaarde het volgende: "Ik denk dat niemand zo'n situatie ooit heeft meegemaakt. We hebben bijvoorbeeld de financiële crisis meegemaakt, maar dit slaat echt alles. We werken op dit moment met alle macht om het Formule 1-seizoen van start te laten gaan, er is op dit moment nog niets zeker."

"Wij hebben plannen om zo veel mogelijk races in te halen, ik ben er zeker van dat ons team er voor kan zorgen om een passende oplossing te vinden", verklaarde Brawn op de Formule 1-website.