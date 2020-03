McLaren: "Veertien man in quarantaine door Coronavirus"

Het team van McLaren besloot om zichzelf terug te trekken uit de Formule 1-race van Australië. Alle teams kregen steekproefgewijs tests, waarbij McLaren minimaal één positief was. Hierdoor volgde al snel het statement dat het team dit weekend niet op de grid zou staan.

Vervolgens werd de Grand Prix onzeker. Er was een spoedvergadering en het was inmiddels al 5:00 en nog steeds geen antwoord, maar dan halverwege de nacht in Nederland, kwam het verlossende antwoord naar buiten: Geen Grand Prix door het Coronavirus.

Veel sportevenementen zijn vervallen. In veel landen besluiten ze om grote evenementen niet door te laten gaan, maar -zoals Lewis Hamilton ook al vertelde: "overal gaat alles niet door, maar hier racen wij lekker." Uiteindelijk krijgt de Brit en veel fans die vertelde dat dit de juiste oplossing was, toch hun zin. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen vlogen om 22:30 Australische tijd al terug naar hun land, zo was te zien op de boardinginfo die GPToday.net wist te bemachtigen.

Door de positieve test bij McLaren zijn er nu veertien teamleden in quarantaine gezet, het is niet bekend of de teamleden ook echt het virus hebben. In de paddock gaan gerichten dat minimaal vijf tests positief waren. McLaren laat in het statement weten dat ze het personeel een hart onder de riem steken.