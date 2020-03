Formule 1 sluit eerste overeenkomst ooit met gokbedrijf 188BET

Eerder deze maand is een contract ondertekend tussen Ross Brawn en ISG-vertegenwoordiger Chris Buckley om Formule 1's allereerste gok-partnerschap met 188BET tot leven te brengen, zo melden bronnen aan GPToday.net. De website, zoals wij TOTO kennen, is op de Aziatische markt razend populair. Met de overeenkomst krijgen de fans een diepere kijk op de sport, met inzichten en statistieken voor alle gebruikers, evenals de kans voor geïnteresseerden om hun Formule 1-expertise te gebruiken met een reeks van inzetmogelijkheden. De fans krijgen ook de kans om live te wedden om Formule 1-wedstrijden.

BET188 zette zichzelf op de kaart in de Aziatische voetbalwereld, maar was nog niet actief in de autosport. Het wedkantoor is het eerste bedrijf in haar branche dat een samenwerking aangaat met de Formule 1. Volgens Ross Brawn, Managing Director of Motorsport, duidt dit op de nieuwe aanpak die Liberty Media hanteert om het sportpubliek te verbreden en fans meer interactie te geven.

"Het voegt een extra dimensie toe voor de fans en enthousiastelingen", zei hij tijdens het lanceringsevenement op Silverstone begin maart. "Er zijn zoveel mogelijkheden in de Formule 1 om de fans op verschillende manieren te triggeren, en dit is een zeer belangrijke eerste stap als onderdeel van een veel groter commercieel plan."

"Het is een belangrijk gebied van onze uitbreiding, en onderdeel van de frisse visie van Liberty Media. In de afgelopen drie jaar hebben we de neerwaartse trend gekeerd. Het leed geen twijfel dat de Formule 1 een zeer populaire sport was, maar het was gestagneerd in termen van hoe we de fans engageren. Met deze nieuwe aanpak, met name de uitbreiding naar de digitale wereld en de verschillende manieren waarop fans van de sport kunnen genieten, zien we groei in alle markten."

“Formule 1 is een opmerkelijke sport omdat het allerlei soorten fans kan vermaken - degenen die genieten van de wiel-aan-wiel actie, degenen die geïnteresseerd zijn in de technologie; en zoals we hebben gezien aan de populariteit van de Netflix-serie, kan het fans aanspreken die voorheen misschien niet veel van de sport afwisten. Deze samenwerking geeft alle soorten fans de kans om op een ander niveau met de sport bezig te zijn."