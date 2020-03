Chase Carey heeft genoeg van klagende Ecclestone op F1 management

De huidige CEO van de Formule 1 Chase Carey heeft kritiek geuit op de manier waarop de sport werd gerund door Bernie Ecclestone voorafgaand aan de overname door Liberty Media in 2017. Carey zegt dat de mensen alleen maar klaagden en niet klaar waren om te proberen de problemen van de sport op te lossen.

Carey gebruikte aspecten zoals de introductie van de V6 turbo hybridemotoren in 2014 en de teruglopende aantallen van toeschouwers bij races als voorbeelden dat de verantwoordelijken voor de sport te negatief waren geworden.

Kritiek en klagen

In een gesprek met Autosport zegt Carey dat er vooral kritiek was maar weinig gebeurde om de problemen aan te pakken. Hij vond de houding van Ecclestone ook vreemd: "De sport was iets te kritisch geworden. Zeuren en slecht praten over de motoren, Bernie die in de media riep 'Ik zou geen kaartje kopen', het was alleen maar klagen en niet de problemen oplossen."

"Mensen klaagden over (de V6 hybride motoren), maar ze deden er niets aan. Er waren problemen, maar er was niet genoeg actie om de problemen aan te pakken, zoals de kosten."

"Meestal als je problemen hebt in het leven, repareer je ze. Ik denk wel dat het probleem met zaken als de kosten op een punt is beland waar het eerder aangepakt had moeten worden. Er waren dingen die de sport nodig had om er bovenop te komen, maar dat is niet gebeurd. Ik denk dat de sport zich waarschijnlijk niet juist heeft georganiseerd."

Meer interesse in de F1

Carey ging verder met uit te leggen dat nieuwe regels van Liberty Media, zoals de grote wijziging van de reglementen voor 2021, zouden helpen om de dingen binnen de sport aan te pakken die aangepakt moesten worden en meer interesse zouden wekken.

Hij is van mening dat dit is waar de sport in het verleden heeft gefaald, maar bleef hopen dat de verschillende veranderingen een blijvend effect voor de Formule 1 kunnen brengen.

"Er waren vragen over de promotie van ons bedrijf en ik denk dat de kracht daarvan is aangegeven en echt positief is geweest. Ik denk dat de kracht in de eerste plaats gewoon de vraag is om races te mogen houden, realistisch gezien. We hebben het geluk dat we veel meer vraag dan aanbod hebben voor races."

"We willen selectief zijn en we willen langdurige samenwerkingen aangaan, maar dat is positief."