Organisatie F1 GP Australië: "Race in Melbourne wordt gereden met publiek!"

De Grand Prix van Australië is over een paar dagen het startsein van het nieuwe Formule 1-seizoen 2020. Door het coronavirus dat de hele wereld over gaat spelen er veel onzekerheden voor de eerste races van het seizoen, zo ook voor Australië die het spits af zullen bijten.

Inmiddels zijn alle vrachten met spullen en F1-wagens afgeleverd op het circuit. De pitboxen worden momenteel opgebouwd en de meeste coureurs zijn aangekomen in Melbourne of zitten op dit moment nog in het vliegtuig.

Bahrein zonder publiek

De organisatie van de Grand Prix van Bahrein heeft al aangekondigd dat de tweede race van het seizoen plaats zal vinden, maar dan wel zonder publiek. Afgelopen vrijdag zette de organisatie al de ticketverkoop stop, en dit weekend werd bekend gemaakt dat de race door zal gaan maar zonder fans op de tribune.

Dit past in het beeld van de FOM, die graag alle races door wil laten gaan en naar oplossingen zoekt waar zowel de F1, FOM, de organisatie en het land waar de race plaats vindt zich in kunnen vinden.

Australie gaat door met fans op tribunes

De organisatie van de Grand Prix van Australië heeft echter laten weten dat het uitgesloten is dat de race in Melbourne zonder fans op de tribunes wordt verreden. Dat vertelde Andrew Westacott tegenover radiozender SEN: "We moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en ook verstandig met de situatie omgaan. Het is echter uitgesloten dat wij de race laten plaatsvinden zonder publiek. Dat is voor ons geen optie."

Ook ging hij kort in op de situatie met de F1-teams, die vooral in Engeland zijn gehuisvest. Vooral Ferrari en AlphaTauri hebben problemen met de situatie rondom het coronavirus, vanwege het Italiaanse personeel. Westacott: "Het meest interessante zijn natuurlijk de Italiaanse teams en hun vracht. De F1-wagens zijn nu onderweg van het vliegveld naar het circuit, ik verwacht dat het personeel vanaf morgen op het circuit te zien zijn."