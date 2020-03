Daniel Ricciardo: "Renault is niet het derde team in de F1"

Daniel Ricciardo weet niet zeker of zijn Renault RS20 in Australië op het podium kan staan. De Australiër heeft echter in feite de derde snelste tijd neergezet van de zes dagen voorafgaand aan het seizoen tijdens de testsessies in Barcelona. De goedlachse coureur blijft echter ook realistisch in zijn vooruitblik op het seizoen.

"We zijn zeker niet zo snel als Mercedes", meldde de 30-jarige, die een beslissend tweede seizoen van een tweejarig Renault-contract in 2020 tegemoet gaat. Ik moet toegeven dat als ik niet zo snel was geweest met de zachtste banden, ik teleurgesteld zou zijn geweest. Het was een goede ronde en het is positief dat we zo'n tijd kunnen rijden."

"Ik ben echter te lang actief in de autosport om te geloven dat ik derde zal zijn in Melbourne. Onze auto heeft wel tempo dat we kunnen gebruiken. Misschien had ik nog één of twee tienden eraf kunnen halen, maar een gemakkelijke 1.15 zoals Mercedes reed, die had ik niet kunnen rijden", voegde Ricciardo toe.

Nieuwe Renault is betrouwbaar

Na een teleurstellend 2019 geeft hij echter toe dat de nieuwe Renault RS20 beter is dan zijn voorganger, de RS19. "De balans is beter, de achterkant is rustiger, dus ik kan eerder op het gas trappen. We hebben nu ook betrouwbaarheid, daar wilden we echt wat aan doen. Tot nu toe verloopt alles goed. Wat het allemaal waard is, komen we te weten in Melbourne."

Teambaas Cyril Abiteboul klinkt ook vrolijk en vertelt de Franse Auto Hebdo: "We zijn blij dat het gedrag van de auto overeenkomt met onze berekeningen. Het impliceert ook dat toekomstige innovaties zullen werken, omdat we geen problemen meer hebben met correlatie."