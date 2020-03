Organisatie Australische Grand Prix zet licht op groen

Door de uitbraak van het Corona-virus hebben verschillende sporten al evenementen afgelast. De organisatie van de eerste Grand Prix van het jaar heeft inmiddels groen licht gegeven voor de openingswedstrijd.

De Grand Prix, die op 15 maart verreden zal worden, zal volgens Grand Prix-CEO Andrew Westacott gewoon doorgaan: "Alle seinen staan op groen."

Westacott vertelde daarna dat de veiligheid van de Grand Prix bovenaan staat: "We treffen bij elke Australische Grand Prix robuuste maatregelen wat betreft de gezondheid, de veiligheid en het managen van calamiteiten."

"Wij werken nauw samen met de overheid en gezondheidsinstellingen wat deze situatie betreft. Er is op dit moment geen sprake van reisrestricties."

Eerder gaf Formula 1-CEO Chase Carey in Barcelona al aan dat er gewoon gereden gaat worden: "We gaan gewoon naar Melbourne, Sakhir en Hanoi," vertelde de Amerikaan in een interview voor F1TV.