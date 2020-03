Williams ongerust over betrouwbaarheid Mercedes-motor

De zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe Mercedes-motor blijven aanhouden. Williams zette vanochtend al haar derde exemplaar in tijdens de pre-season test in Barcelona.

De auto van Nicholas Latifi stopte er in de ochtendsessie mee. Desondanks was Claire Williams opgewekter dan twaalf maanden geleden. "We hebben een aantal problemen met de motor en dat is vervelend. Dit is al ons derde exemplaar tijdens deze tests. Het kost ons een heleboel tijd."

"Buiten de problemen met de betrouwbaarheid hebben we een goede test. We zijn redelijk tevreden, maar we kunnen wel wat meer kilometers gebruiken", verklaarde Williams.