Teams testen tijdens tweede testweek aangepaste bandenconstructie voor Zandvoort

De tweede week van de wintertests in Barcelona wordt door bandenleverancier Pirelli ingezet om speciale banden voor Circuit Zandvoort uit te proberen. Ieder team krijgt twee setjes van het aangepaste rubber.

Circuit Zandvoort heeft voor de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix de nodige aanpassingen gedaan. Bij de verbouwingen, die begin maart helemaal afgerond moeten zijn, wordt een steile banking aangelegd in onder andere de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendykbocht. Deze banking is liefst achttien graden, bijna twee keer zoveel als die op Indianapolis.

Daar ging het in 2005 helemaal fout, toen meerdere banden van Michelin de geest gaven en alleen de zes bolides op Bridgestone-banden startten tijdens de race. Ondanks eerdere aankondigingen dat er geen speciale banden ontworpen zouden worden voor Zandvoort, heeft Mario Isola toegegeven dat er op basis van aangeleverde data van het circuit toch besloten is om dat wél te doen.

Dit prototype is met een iets andere constructie ontworpen, omdat we de data vanuit Zandvoort nog steeds analyseren. We hebben wat analyses gedaan van de banking en het plan is om deze banden te gebruiken met een iets hogere bandenspanning", stelt Isola, die tegelijkertijd benadrukt dat het nog geen gegeven is dat de afwijkende constructie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden op Circuit Zandvoort.

"Dus in de voorbereiding daarop en omdat we alles nog niet precies weten - we hebben nog geen definitieve data over het circuit, de ruwheid van het asfalt en dergelijke, is het idee om hier een ietwat afwijkende constructie uit te proberen." Alle teams krijgen dus tijdens de tweede testweek, die van 26 tot en met 28 februari loopt, twee setjes met de afwijkende constructie van Pirelli.

De eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar tijd vindt tussen 1 en 3 mei 2020 plaats. Daar waar Pirelli in de afgelopen weken al wel de compound-nominaties voor de Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam, China en Azerbeidzjan heeft doorgegeven, is er nog geen keuze gevallen voor de race op Zandvoort. Mogelijk wacht de Italiaanse bandenleverancier op de test in Barcelona voordat daar een definitief oordeel over wordt geveld.