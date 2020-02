Sainz geïrriteerd: "McLaren kan lastig concurreren met kleine teams die hulp krijgen"

McLaren kende een aardige openingsdag van de wintertest met de zesde tijd van Carlos Sainz. Toch heerste er na afloop wat irritatie bij de Spanjaard over de auto's die Alpha Tauri en Racing Point meebrachten naar Barcelona.

Racing Point bracht namelijk een auto mee naar de wintertests die zeer sprekend lijkt op de Mercedes W10 van afgelopen jaar, en ook tussen de bolides van Alpha Tauri en Red Bull RB15 zijn wel wat gelijkenissen te vinden. Sainz maakt zich zorgen over de samenwerkingen tussen de grote fabrieksteams en de klantenteams, vooral omdat het een bedreiging dreigt te vormen voor de positie van McLaren.

"Een team als McLaren heeft altijd druk om te leveren. Het is een van de beste teams in de historie van de F1 en we weten dat vierde of vijfde niet is waar McLaren wil zijn", stelt Sainz na de eerste testdag. "McLaren weet echter ook dat we nog maar kort in dit nieuwe project zitten waarin we onszelf geplaatst hebben."

"We kijken naar de middellange termijn voor het doel om weer in de top te vechten. Momenteel is het lastig te zeggen. Je ziet dat een aantal kleinere teams veel hulp krijgen van grotere teams. Dus als ze hier komen met een auto die heel erg lijkt op de Red Bull van vorig jaar of de Mercedes van vorig jaar, dan wordt het voor McLaren lastig om eenzelfde grote stap te zetten."

Sainz reed op de eerste testdag een prima zesde tijd. De vijf mannen die sneller waren, reden in dienst van fabrieksteam Mercedes en klantenteam Racing Point (respectievelijk Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, en Sergio Perez) of bij fabrieksteam Red Bull Racing en kleine zusje Alpha Tauri (respectievelijk Max Verstappen en Daniil Kvyat). Woensdag neemt Lando Norris plaats in de MCL35.