'F1 overweegt tweedaagse Chinese GP tussen Brazilië en Abu Dhabi'

Er lijkt een alternatieve datum te zijn waarop de Chinese Grand Prix georganiseerd kan worden. Volgens Motorsport.com wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheid een tweedaags evenement te organiseren tussen de GP's van Brazilië en Abu Dhabi.

Afgelopen week maakte de Formule 1 definitief bekend dat de Grand Prix van China uitgesteld wordt. Op 19 april wordt er dus niet geracet op het Shanghai International Circuit en de oorzaak daarvan is de uitbraak van het coronavirus. De bazen van de sport maakten wel duidelijk dat zij de race graag op een later moment ingehaald zien worden, maar dat kan lastig worden.

Aan het eind van het seizoen zit een groot aantal races in een kort tijdsbestek. Na de zomerstop staan er weliswaar slechts twee double-headers op het programma, maar geen enkele keer zit er meer dan één week tussen races. Verplaatsing van de race lijkt dus hoe dan ook voor een triple-header te gaan zorgen, waarbij het oog nu dus gevallen is op het weekend tussen de Grands Prix van Brazilië (15 november) en Abu Dhabi (29 november).

Logistiek zijn er een aantal horden te nemen en om daarin tegemoet te komen, lijkt er een mogelijkheid te zijn dat het Chinese raceweekend in twee dagen afgewerkt wordt. Op zaterdag worden er vrije trainingen en een kwalificatie verreden, terwijl de race op zondag plaatsvindt. Om het zover te laten komen, moeten de teams wel unaniem akkoord gaan met het voorstel.

Een andere mogelijkheid voor het inhalen van de Chinese Grand Prix was het verplaatsen van de race naar 29 november, de datum waarop eigenlijk de race in Abu Dhabi afgewerkt moet worden. In dit scenario zou de Grand Prix op het Yas Marina Circuit een week later verreden worden, maar toch lijkt dit niet de meest reële optie.