Lammers: "Ik kan niet uitsluiten dat Nederlandse Grand Prix verplaatst wordt"

De Grand Prix van Nederland staat voor 3 mei op het programma, maar sportief directeur Jan Lammers kan niet uitsluiten dat de race vanwege de gevolgen van het coronavirus misschien naar voren gehaald wordt.

De wereld is in de ban van het coronavirus en dat geldt ook voor de Formule 1. Woensdag kondigde de sport in samenspraak met de FIA aan dat de Chinese Grand Prix uitgesteld wordt vanwege het virus. Topman Chase Carey van Liberty Media maakte echter al duidelijk dat het mogelijk lastig wordt om een vervangende datum te prikken voor de race.

Lammers acht verschuiving onwaarschijnlijk

Ook in Vietnam zijn er recent een aantal mensen besmet geraakt met het virus en dat leidde ertoe dat een commune van zo'n 10.000 mensen in quarantaine geplaatst is. Dat gebeurde op zo'n 40 kilometer van Hanoi, waar in april de eerste Vietnamese Grand Prix wordt verreden. Hoewel de F1 er vanuit gaat dat de race doorgang kan vinden, wordt er met potlood toch een klein vraagteken achter de race gezet.

Mocht de Vietnamese Grand Prix onverhoopt toch niet door kunnen gaan, dan valt er tussen de Grand Prix van Bahrein en de race op Zandvoort een gat van zes weken. Gaan de Formule 1 en de FIA dan schuiven met de Nederlandse Grand Prix? Lammers gaat uit van niet. "Het lijkt mij niet waarschijnlijk", vertelt hij tegenover GPBlog.nl.

'Niet te verantwoorden tegenover kopers tickets'

De voormalig Formule 1-coureur vindt dat het aan de fans niet uit te leggen is dat de race verplaatst wordt. "Wij hebben verantwoording af te leggen aan de fans die de kaarten gekocht hebben. Zij hebben veel geld geïnvesteerd en ruimte in hun agenda vrijgemaakt om erbij te zijn. Zo makkelijk kan je daar niet mee omgaan, dus mij lijkt het onverstandig."

Lammers beseft wel dat het onmogelijk is om een verplaatsing van de race uit te sluiten. Hij refereert naar China, waar een maand geleden nog gedacht werd dat er geracet kon worden. "Aan overmacht kan je niets doen. Ik kan niet definitief uitsluitsel geven. Mijn logica en gezonde verstand zeggen dat we gewoon op 3 mei moeten racen, maar uiteindelijk neem ik niet de beslissingen."