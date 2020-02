Latifi en Stroll racen in 2020 met Amerikaanse licentie in Formule 1

Lance Stroll en Nicholas Latifi racen in 2020 niet met een Canadese licentie, maar met een licentie die uitgevaardigd is door de Verenigde Staten. De bevoegde Canadese instantie heeft het mandaat van de FIA neergelegd.

Voordat coureurs aan de start van races kunnen verschijnen, moeten ze een licentie aanvragen bij de autoriteit die daarvoor bevoegd is in hun thuisland. In Canada is dat de ASN Canada FIA, wat ook het orgaan is dat de autosport in zijn totaliteit organiseert in het Noord-Amerikaanse land. De instantie legde haar bevoegdheid voor het uitvaardigen van licenties afgelopen december echter neer.

De voormalige president en vice-president van ASN Canada FIA besloten dat zij niet langer de toewijding konden opbrengen om de instantie te besturen, mede doordat de heren allebei de tachtig al gepasseerd waren. Het gevolg: Canadezen Stroll en Latifi konden dus geen licentie aanvragen bij de autoriteit in Canada, zo werd door Racing Point en Williams bevestigd tegenover RaceFans.

Latifi en Stroll blijven Canada vertegenwoordigen

De Internationale Sportieve Code van de FIA en de Automobile Competition Committee in de Verenigde Staten boden echter een uitweg. Een nationale sportautoriteit heeft toestemming om ook licenties af te geven aan coureurs uit andere landen, zo heeft de FIA bepaald. Doordat Stroll en Latifi hun licentie niet aan konden vragen in Canada, hebben ze dat bij de bevoegde instantie in de VS gedaan. Daardoor racen de Canadezen dit jaar met een Amerikaanse licentie.

Het rijden met een andere licentie heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld podiumceremonies. De Internationale Sportieve Code stelt dat de coureurs gebruik blijven maken van hun nationaliteit op hun paspoort in alle officiële documenten, publicaties en bij prijsuitreikingen.