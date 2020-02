Brawn verwacht geen bandenproblemen door banking op Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort ondergaat momenteel de laatste fase van de verbouwing, waarbij de Arie Luyendykbocht voorzien is van een steile banking. Ross Brawn is er absoluut niet bang voor dat die banking problemen met de banden gaat veroorzaken.

Als alles volgens planning blijft verlopen, is het gerenoveerde Circuit Zandvoort eind februari of begin maart gereed voor actie. Zo'n twee maanden later, tussen 1 en 3 mei, razen er na 35 jaar weer Formule 1-bolides over het circuit voor de Nederlandse Grand Prix. Daarbij moeten de coureurs dus de banking van 18 graden in de laatste bocht bedwingen.

De gedachten gingen meteen terug naar 2005, toen de Formule 1 een zwarte dag kende op Indianapolis. De teams die gebruik maakten van banden van Michelin, trokken zich na de opwarmronde terug vanwege bandenproblemen in de laatste bocht ontstonden. Die laatste bocht had ook een forse banking. Brawn is echter niet bang dat er problemen ontstaan op Circuit Zandvoort.

"De banking gaat heel opwindend worden. Ik heb wat commentaar gezien over de problemen die we eerder gehad hebben op Indianapolis", zegt Brawn tegenover Motorsport.com, waarna hij stelt dat banking niet de enige factor was die destijds problemen veroorzaakte. "Banking was daar een onderdeel van, maar het probleem was veel fundamenteler. Ik verwacht dus geen enkel probleem met de banking op Zandvoort."

Ingrijpen mogelijk als er toch problemen zijn

Volgens Brawn zijn er een aantal ingrepen mogelijk als er toch problemen dreigen te ontstaan. "Pirelli heeft alle simulaties gedaan. We zijn een klasse met één bandenleverancier, dus er is ruimte om met andere bandenspanning te rijden als dat nodig is en we toch problemen tegenkomen. Maar die verwachten we dus niet. Alle getallen geven geen indicatie van problemen, dus ik denk dat het echt een opwindend circuit gaat zijn."