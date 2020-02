Brawn en Formule 1 willen af van extravagante motorhomes bij Europese races

De Formule 1-teams maken al jaren gebruik van enorme hospitality units om hun coureurs, de teamleden en gasten onderdak te bieden bij de Europese Grands Prix. Ross Brawn hoopt dat hier in de toekomst een einde aan komt.

Dat past volgens de managing director van de Formule 1 bij het streven van de sport om voor 2030 een klimaatneutrale sport te worden. Brawn vertelde dat er onder andere gekeken wordt naar alternatieve vormen van vervoer die minder belastend zijn voor het milieu, maar mogelijk worden de teams ook geacht om een duit in het zakje te doen en hun enorme hospitality units in de toekomst achterwege te laten.

Kijken naar minder belastende alternatieven

Deze hospitality's worden namelijk met trucks vervoerd en dat genereert de nodige uitstoot van koolstofdioxide en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Brawn haalt aan dat er bij de overzeese races ook gebruik wordt gemaakt van de prefab-faciliteiten op het circuit en dat er dus geen absolute noodzaak is om de motorhomes in Europa te behouden.

"Voor negen GP's per jaar hebben we motorhomes, die door een grote groep trucks worden vervoerd en die de teams de faciliteiten geven die ze nodig hebben", wordt Brawn geciteerd door Motorsport.com. "Bij de overige races gebruiken de teams gewoon wat er beschikbaar is zodra ze op donderdag aankomen. We gaan naar overzeese races waar een prefab-set klaarligt, waarover niemand klaagt omdat het prima werkt."

"Daarna gaan we naar Monza en daar zetten we onze jeneverpaleizen op, waarvoor een enorm aantal trucks nodig is om ze te vervoeren", vervolgt Brawn zijn betoog. De topman van de F1 benadrukt dat er naar alternatieven gekeken wordt. "We willen in die weekenden verhuizen naar een motorhome of hospitality die qua vervoer veel minder belastend is dan de huidige varianten."

Schip en trein in beeld als alternatief vervoer

Volgens Brawn wordt er gelijktijdig ook gekeken naar alternatieve vervoersvormen, zoals de trein en zeevervoer. "Op dit moment kijken we naar alle alternatieve vervoersvormen. De trein is eigenlijk een bijzonder efficiënte manier om spullen te vervoeren. Dat geldt ook voor de zeevracht, als je kijkt naar de impact die het heeft. We kijken dus naar hoe we onze impact op logistiek vlak kunnen minimaliseren."