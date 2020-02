Brawn maakt zich zorgen om Williams: "Het kan niet op deze manier verder"

Ross Brawn maakt zich zorgen over de toekomst van Williams. De managing director van de Formule 1 is van mening dat het Britse team niet op dezelfde voet door kan gaan, nadat het team in 2018 en 2019 laatste werd in het kampioenschap.

Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden dat Williams, een van de meest succesvolle teams in de historie van de Formule 1, meedeed om de wereldtitels. De laatste titel dateert van 1997, toen Jacques Villeneuve kampioen werd. Een jaar daarvoor werd de titel ook door een Williams-coureur binnengehaald: destijds was Damon Hill de man die dat voor elkaar kreeg.

In de afgelopen jaren zakte Williams echter verder en verder terug. In 2014, 2015 en 2016 stond men nog wel eens op het podium, maar sindsdien is het hard achteruit gegaan. Vooral 2019 was een drama: Williams kwam te laat bij de wintertests aan en bleek vervolgens een auto ontworpen te hebben die met afstand de langzaamste van het veld was. Mede daardoor maakt Brawn zich zorgen.

Williams 'riskeert' verliezen sponsoren en coureurs

"We maken ons veel zorgen over Williams", vertelde hij aan Gazzetta dello Sport. "Williams heeft een aantal heel zware jaren gehad en op deze manier kunnen ze niet verder gaan, want ze riskeren dat ze sponsoren en coureurs verliezen. Ik hoop dat de nieuwe distributie van het prijzengeld ze gaat helpen, want Williams is wel onderdeel van de historie van de Formule 1."

Over twee weken zal duidelijk worden of Williams voor 2020 een betere auto gebouwd heeft dan in de afgelopen seizoenen. De eerste voortekenen lijken in ieder geval wel gunstig te zijn: in tegenstelling tot vorig jaar wist het team nu wél in een keer door de crashtests te komen. Plaatsvervangend teambaas Claire Williams kondigde ook al aan dat Williams dit jaar naar verwachting op tijd in Barcelona zal zijn voor de eerste testdag.

