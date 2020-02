Brawn: "Binnen nu en twee weken duidelijkheid over doorgaan Chinese GP"

De uitbraak van het coronavirus zorgt voor onzekerheid over het doorgaan van de Grand Prix van China. Sportief directeur Ross Brawn van de Formule 1 benadrukt echter dat de race hoe dan ook ergens in 2020 verreden zal worden.

Nog altijd groeit het aantal besmettingen met het coronavirus in een rap tempo. Ruim 28.000 mensen zijn inmiddels ziek geworden van het virus en 565 mensen zijn aan de ziekte overleden. De meeste zieken zijn afkomstig uit China, waar het virus ook haar oorsprong heeft. De uitbraak van het coronavirus heeft ook de nodige gevolgen op de sport in China.

De autoriteiten in Shanghai hebben besloten om tot nader order alle sportevenementen van lokale organisaties af te gelasten, terwijl ook de Formule E-race in Sanya van half maart uitgesteld is. De Chinese Grand Prix, die een maand later op de planning staat, blijft vooralsnog op de kalender staan. Brawn verwacht wel dat er binnen één tot twee weken een besluit genomen wordt over het doorgaan van de race.

"Het is lastig in te schatten wat er met de Chinese Grand Prix gaat gebeuren. We blijven het nieuws goed volgen en hebben goed contact met de organisatoren. Alle sportevenementen in China in maart zijn al afgelast, terwijl de race al halverwege april plaatsvindt. We willen absoluut geen risico nemen met onze werknemers, en dat proces begint al met de mensen die we in de voorbereiding naar een GP moeten sturen."

"Binnen één tot twee weken moeten we een beslissing nemen over het doorgaan van de race", vervolgt Brawn, die een algehele afgelasting van de race niet ziet zitten. Als racen in april niet mogelijk is, dan hoopt Brawn de race op een ander moment opnieuw in te kunnen plannen. "Als we besluiten om niet te gaan racen, dan is de kans groot dat we de race later in het jaar gaan inhalen", vertelde hij aan Gazzetta dello Sport.

Het inhalen van de Chinese Grand Prix op een later moment in 2020 kan nog wel eens een flinke klus worden. Zeker na de zomerstop is er, ondanks een Aziatische tour met wedstrijden in Singapore en Japan, weinig tijd tussen de races. Hoewel Brawn en de Formule 1 China dus niet willen laten vallen, kan een nieuwe datum vinden een lastige klus worden.