Fernando Alonso: "Had Honda misschien geen GP2 engine moeten noemen"

Als er wordt teruggedacht aan de relatie tussen Fernando Alonso en Honda, komen automatisch de woorden 'GP2 engine' naar boven. De tweevoudig wereldkampioen beseft nu dat hij die uitspraak misschien niet had moeten doen.

McLaren en Honda werden in 2015 herenigd, maar de samenwerking liep uit op een teleurstelling. Een van de dieptepunten vond plaats tijdens de Grand Prix van Japan. Alonso werd op het rechte stuk van Suzuka ingehaald door Max Verstappen, waarna de Spanjaard de inmiddels legendarische boordradio met de termen 'beschamend' en 'GP2 engine' de wereld in slingerde.

Tegenover F1 Racing verklaart Alonso dat hij baalt dat die woorden zo breed uitgemeten werden. "Het kwam voort uit frustratie en misschien had ik het niet moeten zeggen. Ik zei het echter niet voor de camera's of tijdens een persconferentie. Het was tijdens een privégesprek met mijn engineer. Het was niet bedoeld voor het publiek, maar de motor was op dat moment gewoon erg slecht."

'Anderen zouden in mijn positie hetzelfde zeggen'

Alonso benadrukt dat hij geen wrok koestert tegenover Honda en hij is ook blij voor de Japanners dat ze in de samenwerking met Red Bull Racing wél successen weten te boeken. Toch denkt hij ook dat andere coureurs in zijn positie óók commentaar hadden geleverd. "Nu wint Honda een race en dan krijg ik veel reacties als 'het moet een droevige dag voor jou zijn nu de GP2 engine wint'. Ik ben erg blij voor ze, maar de motor in mijn auto was niet dezelfde als de motor in Brazilië (waarmee Red Bull won)."

"Als een topcoureur van nu hetzelfde zou meemaken als ik destijds, dan kan ik me niet inbeelden wat diegene zou zeggen. In 2015 moest ik altijd vechten om Q1 te overleven en ik had 575 plaatsen gridstraf tijdens het seizoen. Ik zeg wat in mij opkomt, omdat ik geloof dat dit waar is. Soms zit ik verkeerd, maar ik zie bij mezelf geen dingen die anderen niet zouden doen. Ik lees echter niets over wat de anderen zeggen, maar wel stapels over wat ik zeg."