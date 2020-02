Jan Lammers: "De Nederlandse Grand Prix gaat hoe dan ook door"

Alle twijfels over het doorgaan van de Nederlandse Grand Prix kunnen de prullenbak in. Dat verzekert sportief directeur Jan Lammers van organisator Dutch GP. De verbouwing van het circuit ligt op schema.

Begin november werden de verbouwingen op Circuit Zandvoort definitief afgetrapt. Inmiddels is men bijna drie maanden verder en er wordt, na een fase van afbreken en slopen, nu gewerkt aan de wederopbouw van het circuit. De contouren van de kombochten worden steeds beter zichtbaar en men is al bezig met het neerleggen van asfaltlagen. "Eind januari leggen we de laatste asfaltlaag neer", vertelde Lammers bij de podcast F1 aan Tafel.

Daarna zal men in Zandvoort hard doorwerken aan de voorbereidingen voor de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar. De F1-race vindt in het eerste weekend van mei plaats, maar voor die tijd wordt er alweer geracet in Noord-Holland. "Begin maart hebben we alweer een losse race. Alles gaat prima rond de verbouwingen, al hebben we wel geluk gehad met het weer", geeft Lammers toe.

Zandvoort 'wil puntjes op i zetten' voor 2021

De zachte winter en de hoge luchtvochtigheid speelden daar een rol in volgens Lammers. Zelf heeft hij zijn eerste ronde over het circuit alweer gemaakt, maar hij hoorde ook een aantal geluiden over een last-minute meeting met de FIA. Dat irriteert de voormalig F1-coureur. "Er is waarschijnlijk wat geschoven met kinderverjaardagen of zoiets, dus laten we er niet te zwaar aan tillen. Het gaat gewoon gebeuren en het wordt een prachtevenement. Accepteer dat maar."

Lammers beseft dat Zandvoort in 2020 waarschijnlijk nog geen perfect evenement kan neerzetten, dus hij ziet de eerste editie van de race als een kans om ervaring op te doen en het evenement te verbeteren voor 2021. "Op de maandag na de GP gaan we kijken wat er nog beter kan. Voor volgend jaar zullen wij dan de puntjes op de i zetten."