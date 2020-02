Alonso: "Concurrentie profiteert niet van zwakke plekken Hamilton"

Fernando Alonso ziet dat Lewis Hamilton zich in de afgelopen twee jaren verder ontwikkeld heeft als coureur. Toch ziet de tweevoudig wereldkampioen een aantal zwakke punten bij de Brit waarvan de concurrentie niet profiteert.

"Hij heeft een stap voorwaarts gezet - hij is competitiever en beter voorbereid", vertelt Alonso over de ontwikkeling van Hamilton bij tijdschrift F1 Racing. "Toch heeft hij nog een aantal zwakke punten die nog niet echt benadrukt zijn. Niemand drukt die knop van de zwakke plek in." Die zwakke plek is in ieder geval niet het maximaliseren van een resultaat als de zege niet binnen bereik is.

Wel wijst Alonso naar momenten waarop de druk enorm hoog kan worden. "Als je naar het seizoen van Lewis kijkt, is er altijd eenzelfde trend. Hij begint wat traag aan het seizoen en daar profiteert niemand van. We denken allemaal dat dit het jaar van Bottas wordt, maar dat is niet zo. Het zou mooi zijn om in een echt gevecht tegen hem te strijden. Misschien zijn de zwakke plekken niet echt en is alles gecalculeerd, maar het zou leuk zijn om dat uit te zoeken."

"Als jij een goed pakket hebt en de anderen crashen, waardoor jij je voorsprong in het kampioenschap kan uitbreiden, dan lijkt alles kalm. Als je slechts één of tien punten achter staat, is de stress heel anders. Je maakt andere fouten en ook de radiocommunicatie is anders. We moeten hem zien als de druk er vol op staat."

Hamilton werd in 2019 voor de zesde keer wereldkampioen en wederom wist hij de titel een aantal races voor het einde al in de wacht te slepen. Alonso verliet de F1 eind 2018 om zich te concentreren op andere avonturen in de autosport, zoals deelname aan het WEC, een geflopte kwalificatiepoging voor de Indy 500 en recent deelname aan de Dakar Rally. Alonso lijkt open te staan voor een terugkeer in de Formule 1 in 2021, mits hij bij een competitief team terecht kan.