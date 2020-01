Carey over toetreding nieuwe teams: "Kiezen kwaliteit boven kwantiteit"

De Formule 1 lijkt open te staan voor de mogelijkheid om nieuwe teams toe te laten treden. Volgens topman Chase Carey moeten eventuele nieuwe inschrijvingen wel een sterk bedrijfsplan hebben.

In 2016 reden er voor het laatst meer dan tien teams mee in de Formule 1. Manor verdween aan het eind van dat seizoen uit de sport, waardoor alleen de huidige tien teams nog over zijn. In 2019 kwamen er berichten naar buiten over potentiële nieuwe teams. Daar lijken de FIA en Liberty Media voor open te staan, zeker gezien de introductie van de nieuwe reglementen in 2021.

"Een van onze grootste prioriteiten is ervoor te zorgen dat het hebben van een team financieel aantrekkelijker wordt. Het allerbelangrijkste is dat we het racen en de competitie beter maken en zorgen voor meer onvoorspelbare actie en drama. Daarnaast willen we het een aantrekkelijke business maken voor anderen", vertelde Carey.

"We praten over potentiële teams, maar de meesten met wie ik verkennende gesprekken heb gehad, willen regels zien die een raamwerk vormen voor een gezonder bedrijfsmodel: een eerlijkere verdeling van het prijzengeld en wat discipline in de kosten van de sport, zodat het draait om hoe goed je je geld uitgeeft en niet hoeveel geld je uitgeeft. We denken dat deze principes zullen helpen om het in eigendom hebben van een team net zo te maken als in andere sporten, waarbij het een franchise-waarde heeft."

De Formule 1 introduceert in 2021 een nieuw pakket reglementen, inclusief nieuwe overkoepelende afspraken. Hierdoor wordt er enigszins paal en perk gesteld aan de uitgaven die teams per seizoen moeten doen, net zoals in bijvoorbeeld de Amerikaanse NBA en NHL het geval is. Bovendien moet de verdeling van het prijzengeld eerlijker worden vanaf 2021.

Carey gaat voor kwaliteit, niet voor kwantiteit

Carey, die in 2017 de CEO van de Formule 1 werd na de overname door Liberty Media, vindt dat nieuwe teams een goede mix moeten hebben van passie en een sterke invulling van de zakelijke kant van het runnen van een team. Bovendien kiest Carey voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. "Het opereren van een team moet iets zijn dat gebeurt vanuit een goede zakelijke overweging, niet alleen vanuit passie."

"Natuurlijk hebben veel van deze teams grotere bedrijven en voordelen die verder gaan dan alleen het runnen van een team op de circuits, zoals de promotionele waarde en de marketingwaarde van de merken. We willen het echter graag een betere business maken en onze prioriteit is dat we gezonde teams willen. Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit."