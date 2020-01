Szafnauer baalt nog van Braziliaanse GP 2012: "We hadden moeten winnen"

Racing Point-CEO Otmar Szafnauer ziet de Grand Prix van Brazilië van 2012 ruim zeven jaar na dato nog altijd als een race die het toenmalige Force India had moeten winnen.

Een sterk resultaat leek in 2012 in de maak voor Force India en Nico Hülkenberg tijdens de wedstrijd op Interlagos. De Duitser leidde 30 ronden, maar botste op een opdrogende baan tegen Lewis Hamilton aan. Mede door de daaropvolgende drive-through penalty eindigde Hülkenberg als vijfde. "Als je kijkt naar Brazilië, de race die Hülkenberg had moeten winnen, dan had dat ook ons hoogtepunt moeten zijn", reflecteert Szafnauer op die bewuste race.

"Hij had een voorsprong van, ik weet het niet meer zeker, 40 seconden? Ik kan me niet herinneren wie er gecrasht was en waardoor de safety car naar buiten kwam, maar ook toen iedereen weer achter Hülkenberg zat, hadden we de snelste auto. Toen hij Lewis probeerde in te halen, droogde het circuit op waar de lijn was. Nico ging van de lijn af, waar het wat natter was, en gleed tegen hem aan. Ik denk dat we een echter kans hadden om te winnen."

Zowel voor Hülkenberg als voor Force India bleek de race in Brazilië in 2012 de grootste kans op een overwinning te zijn. Hülkenberg verloor eind 2019 na negen seizoenen in de Formule 1 zijn plek, terwijl de naam Force India halverwege 2018 al verdween. Na financiële problemen en een overname gaat het team nu als Racing Point door het leven.