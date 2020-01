Hoe HondaJet F1-engineers hielp met oplossen probleem power unit

Honda kampte in de eerste jaren na haar terugkeer in de Formule 1 met betrouwbaarheidsproblemen. De divisie van de vliegtuigmotoren van de fabrikant, HondaJet, heeft geholpen bij de oplossing van een van de grootste problemen.

Dat blijkt uit een recente documentaire van de Japanse televisiezender NHK. De samenwerking tussen de F1-tak en de vliegtuigmotor-divisie van Honda begon in 2017 na een reeks problemen bij McLaren. Het Britse team liet aan het eind van dat jaar Honda vallen en ging voor een samenwerking met Renault. Scuderia Toro Rosso nam intussen de motoren van Honda over.

Zij konden daarbij profiteren van de veranderingen die Honda met hulp van HondaJet had doorgevoerd aan de architectuur van de motor. Wat was het probleem: de fabrikant had last van vibraties die door een aan de MGU-H verbonden as veroorzaakt werden. Deze vibraties zorgden meermaals voor falen en daardoor kon Honda de motor ook niet zo zwaar belasten als men wilde.

HondaJet zorgt voor oplossing en overtuigt Red Bull

Honda is echter een enorm bedrijf met meerdere divisies en HondaJet heeft ervaring met het aanpakken van soortgelijke problemen. Ook in de luchtvaart is het van belang dat vibraties niet tot falen leiden, omdat dit veel levens kan kosten. Techneuten van het bedrijf waren volgens de documentaire van NHK in staat om het probleem van de F1-engineers op te lossen. Het gevolg is dat de betrouwbaarheid sinds 2018 met stappen vooruit is gegaan.

Vervolgens werden bij Toro Rosso de prestaties ook beter. Pierre Gasly wist in Bahrein in 2018 knap vierde te worden en dat was op dat moment het beste resultaat voor de motorleverancier sinds haar terugkeer. De goede prestaties van Toro Rosso en Honda in het hele seizoen zorgden er uiteindelijk voor dat Red Bull Racing ook de overstap maakte. Die samenwerking zal in ieder geval tot en met 2021 blijven bestaan.