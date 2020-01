Carey: "Kwaliteit belangrijkste factor bij kalender met 25 races, niet kwantiteit"

Chase Carey en Liberty Media willen de Formule 1-kalender in de toekomst uitbreiden tot 25 races, maar volgens de CEO van de sport zal daarbij kwaliteit belangrijker zijn dan de kwantiteit.

De Formule 1 zal in 2020 haar grootste kalender ooit hebben. Na het verdwijnen van Duitsland en het toevoegen van Vietnam en Zandvoort bevat het seizoen 2020 liefst 22 races. Carey heeft meermaals duidelijk gemaakt dat de kalender in de toekomst verder zal groeien richting de 25 races, maar heeft nu wel beloofd dat er niet zomaar races aan de kalender toegevoegd worden om de 25 te halen.

"We hebben geen specifiek getal als doel", benadrukte Carey. "We hebben ervoor gezorgd dat we 25 races per jaar kunnen hebben. Zoals gezegd zijn we ook heel duidelijk geweest dat het een zaak is van kwaliteit, niet kwantiteit. We zijn niet bezig met het zomaar vullen van de plekken. We besteden daar veel aandacht aan. Daarom steken we zoveel moeite in het verminderen van de druk van een raceweekend van drie dagen."

Druk en drukte tijdens raceweekenden moet omlaag

Carey legde vervolgens uit hoe een kalender van 25 races in de toekomst bereikt kan worden door middel van een aantal veranderingen aan het format van races en tests. Zo wordt de donderdag vanaf 2021 geschrapt. Daardoor worden zaken als de persconferentie voor coureurs verwerkt in het schema voor vrijdag, om zodoende een iets korter weekend van drie dagen op te leveren.

Een andere verandering, die al in 2020 ingaat, is de vermindering van het aantal testdagen. Het aantal dagen in de winter gaat terug van acht naar zes, terwijl ook de twee tests gedurende het seizoen, die afgelopen jaar in Bahrein en Spanje waren, worden geschrapt. Volgens Carey helpt dit met het creëren van ruimte op de toch al krappe kalender.

"Het blijft een centraal onderdeel van een driedaags weekend, maar we proberen om de druk wat weg te halen. Dat gaan we proberen met behulp van aanpassingen aan de vrijdag. We hebben ook het wintertesten drastisch gereduceerd voor dit jaar en proberen nog wat tests tijdens het seizoen te introduceren. Ik denk dat we nog wel meer kunnen doen om de drukte tijdens de weekenden te managen."