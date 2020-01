Over exact vier maanden zullen de Formule 1-coureurs voor het eerst in 35 jaar een race rijden op Circuit Zandvoort. De Nederlandse Grand Prix is terug op de kalender, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren voor de race kan plaatsvinden.

Zo gaat het circuit in de Noord-Hollandse duinen nog op de schop om alles gereed te maken voor de komst van de Formule 1. Momenteel zijn de verbouwingen in volle gang en ook tussen Kerst en oud en nieuw is er verder gewerkt aan het circuit. In de onderstaande video, die Henk Schuurman met een drone maakte, laat zien hoe Circuit Zandvoort er kort na de jaarwisseling voor staat.