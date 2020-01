Raikkonen: "WRC-titel zal voor mij meer betekenen dan F1-kampioenschap"

Het winnen van het wereldkampioenschap rallyrijden zou voor Kimi Raikkonen meer betekenen dan zijn Formule 1-wereldtitel. De Fin kroonde zich in 2007 tot kampioen in de koningsklasse van de autosport en stapte daarna over naar de WRC. Nadat hij eind 2009 bij Ferrari vervangen werddoor Fernando Alonso, besloot Räikkönen om de Formule 1 tijdelijk vaarwel te zeggen. In 2010 en 2011 was hij actief in het wereldkampioenschap rally, eerst met een Citroën C4 WRC en daarna met een Citroën DS3 WRC.

De Red Bulletin, het Red Bull-magazine, vroeg Raikkonen wat een WRC-titel voor hem zou betekenen: “Meer dan mijn Formule 1-kampioenschap. Niemand heeft het eerder gedaan, dat is een ander aspect dat het interessant maakt.” De altijd rustige Kimi wil nog heel graag terugkeren naar de rallysport, zo liet hij in meerdere interviews weten.

Na zijn rally-avontuur keerde Raikkonen in 2012 terug bij het team van Lotus, waarna hij sinds 2014 weer voor Ferrari reed. De Fin begon zijn Formule 1-carriere bij Sauber, nu Alfa Romeo, en keerde daar afgelopen seizoen bij terug. Het huidige contract van Raikkonen loopt eind 2020 af, maar hij heeft tot nu toe in het midden gelaten of dat ook daadwerkelijk zijn laatste seizoen in de Formule 1 wordt.

