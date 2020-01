Corinna Schumacher geeft sprankje hoop met uitspraak tijdens Kerst

Ook bijna zes jaar na zijn ski-ongeluk in het Franse Meribel is het nog onduidelijk hoe het precies gaat met Michael Schumacher. Vrouw Corinna gaf tijdens Kerst echter een klein sprankje hoop met een geheimzinnige uitspraak.

Op 29 december 2013 sloeg het noodlot toe voor Schumacher. De zevenvoudig Formule 1-kampioen was met zijn gezin op skivakantie in Frankrijk toen hij hard onderuit ging en met zijn hoofd op een steen landde. De helm die hij tijdens het ongeluk droeg, hielp niet voldoende om schade te voorkomen. Schumacher liep zwaar hersenletsel op en lag vervolgens lang in coma.

Op 16 juni 2014 werd bekend dat Schumacher uit zijn coma ontwaakt was en het ziekenhuis in Grenoble had verlaten, terwijl hij 9 september 2014 weer naar huis mocht voor verdere revalidatie. Daarna volgden er geen officiële updates meer over de toestand van Schumacher. Wel zou hij op 11 september van dit jaar een stamceltransplantatie hebben ondergaan in Parijs.

De vrouw van de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden gaf tijdens de kerst echter een klein beetje hoop. Corinna reageerde op het feit dat de fanclub van Schumacher op 29 december een nieuwe Facebookpagina wil lanceren. "Grote dingen beginnen met kleine stappen. Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen en samen zijn we sterker."