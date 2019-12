Lammers verwacht geen problemen met huisvesten F1-teams op Zandvoort

Het compacte Circuit Zandvoort heeft weinig ruimte om de enorme uitrusting van de Formule 1, Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup te huisvesten. Sportief directeur Jan Lammers verwacht echter dat de teams ook mee zullen denken voor een oplossing.

Een van de veelgehoorde geluiden na de bekendmaking van de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix was de vraag of Circuit Zandvoort wel in staat zou zijn om het volledige paddock van de Formule 1 huis te vesten. De geringe ruimte aan de binnenkant van het circuit zou daarbij voor problemen kunnen zorgen. Het probleem werd vervolgens nog wat vergroot omdat ook de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup naar Zandvoort komen.

Lammers maakt zich echter geen zorgen. De geboren Zandvoorter, die de sportief directeur van de Dutch Grand Prix is, stelt zelfs dat er 'verrassend veel' mogelijk is. "We maximaliseren de ruimte. Als je met een open blik naar de ruimte in Zandvoort kijkt, dan is het eigenlijk verrassend wat er allemaal mogelijk is. Alles is op een goede manier toegewezen en de ruimte die de teams nodig hebben, is er ook", vertelde hij aan Motorsport.com.

Tegelijkertijd verwacht Lammers ook dat de teams mee zullen denken om het relatieve ruimteprobleem op Zandvoort aan te pakken, waarbij hij wijst naar de gebruikelijke handelswijze van de renstallen. "De teams zijn daar tegenwoordig heel flexibel in. In Singapore hebben ze een heel ander pakket aan bagage bij zich dan in Europa en dat zal ook voor Zandvoort gelden. Ze passen zich gewoon aan."