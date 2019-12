Lammers: "Banking op Zandvoort zorgt niet voor herhaling Amerikaanse GP 2005"

Een van de spectaculairste toevoegingen aan Circuit Zandvoort wordt de banking in de laatste bocht van het circuit. Jan Lammers verwacht geen herhaling van het scenario van de Amerikaanse Grand Prix van 2005.

Het is niet de eerste keer dat de Formule 1 te gast gaat zijn op een circuit waar een van de bochten een banking heeft. Tussen 2000 en 2007 werd er jaarlijks een race afgewerkt in Indianapolis, waarbij de laatste bocht een van de vier bochten van de roemruchte oval was. In 2005 leidde die banking tot problemen bij bandenleverancier Michelin, wat op zijn beurt weer resulteerde in een enorme farce.

Michelin kon de veiligheid van haar banden niet garanderen en alle teams van de Franse bandenleverancier trokken zich terug, waardoor er slechts zes auto's van start gingen. Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, verwacht dergelijke problemen niet op Zandvoort. "Ik verwacht geen problemen met de banden. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is de bocht in Indianapolis veel langer dan deze, dus de algehele belasting van de band is daar veel heviger."

"Ten tweede hebben de bochten op Indianapolis een soort lineaire banking. Hier gaat het om progressieve banking, wat bijna vergelijkbaar is met een bobsleebaan. We hebben ook met Pirelli gesproken, eigenlijk vanaf het eerste moment dat we nadachten over het maken van een bocht met banking in Zandvoort. We praten op dagelijkse basis met elkaar en delen alle updates en informatie."

Banking maakt Zandvoort 'uniek circuit'

Niet alleen de Arie Luyendykbocht krijgt een banking, dat geldt tot op zekere hoogte ook voor de Tarzanbocht en de Hugenholtzbocht. Lammers verwacht dat dit ervoor zorgt dat Zandvoort een uniek circuit is. "Dit zal absoluut een uniek circuit worden. Geen enkel modern circuit heeft een bocht met banking geïntegreerd in het eigenlijke ontwerp. In mei 2020 is er dus niet alleen een comeback van de Dutch Grand Prix."

"Het wordt ook de terugkeer van de bocht met banking en dat maakt het nog specialer. Alle F1-coureurs zijn bekend met normale circuits, maar niet met een circuit dat een aantal bochten met banking heeft. Daar moeten ze zich dus aan aanpassen en dat wordt heel interessant om te zien."