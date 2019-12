Gasly: "Zes maanden Red Bull kostten me bijna mijn carrière"

Pierre Gasly vreesde in de eerste helft van 2019 voor zijn loopbaan in de Formule 1. Zijn matige prestaties bij Red Bull Racing schrijft hij deels toe aan zichzelf, maar ook aan het team.

Na iets meer dan een seizoen bij Scuderia Toro Rosso kreeg Gasly begin 2019 de kans om zich naast Max Verstappen te bewijzen bij Red Bull. Dat wat een mooie kans had moeten worden voor de Fransman, werd uiteindelijk een lijdensweg. Gasly kreeg het niet voor elkaar om het tempo van zijn meer ervaren teamgenoot bij te benen en uiteindelijk leidde het in de zomerstop tot degradatie naar Toro Rosso.

De lastige periode bij Red Bull zorgde voor de nodige twijfels bij Gasly, zo vertelde hij aan het Franse RTL. "In de lagere raceklassen eindigde ik altijd in de top 3. Dat lukte natuurlijk niet tijdens mijn eerste seizoen bij Toro Rosso, maar daar ging het wel goed. Die zes maanden bij Red Bull waren echter genoeg om bijna al mijn werk ongedaan te maken. Het kostte me bijna mijn carrière."

Gasly én Red Bull schuldig aan matige seizoensstart

Daar waar Verstappen in de eerste helft van het seizoen twee keer wist te winnen, een pole position pakte en vijf keer op het podium stond, moest Gasly het doen met slechts een derde van de punten van de Nederlander. De GP2-kampioen van 2016 beseft dat hij zelf het een en ander beter had kunnen doen, maar tegelijkertijd wijst hij ook naar een aantal dingen die Red Bull anders had kunnen aanpakken.

"We zijn allemaal verantwoordelijk voor het gebrek aan prestaties. Er zijn zeker dingen die ik anders had kunnen doen, maar er zijn ook veel dingen die binnen het team anders hadden gemoeten. Als ik dit opnieuw zou kunnen doen, dan zou ik graag zien dat een aantal processen anders waren verlopen."