Uniek: helm Max Verstappen uit 2017 onder de hamer bij Catawiki

Formule 1-fans met wat geld achter de hand en het verlangen een helm van Max Verstappen te bemachtigen opgelet! Het is vanaf vandaag mogelijk te bieden op een van de helmen die de Red Bull-coureur in 2017 droeg.

Verstappen maakte in 2018 gebruik van een helm die vanzelfsprekend grotendeels in de kleuren van Red Bull Racing gespoten is. Het grote vlak bovenop de helm is rood en heeft tevens de kenmerkende leeuw, die Verstappen al jarenlang op de bovenzijde van zijn helm heeft staan. De helm is op het vizier voorzien van een handtekening van de Nederlandse coureur. De verwachte opbrengst van de helm ligt tussen de 15.000 en 25.000 euro.

Het gebeurt niet vaak dat er een helm van Verstappen in de verkoop gaat en dat maakt de helm volgens Catawiki een uniek object voor fans en verzamelaars. De te veilen helm betreft niet een exemplaar dat Verstappen in races gebruikt heeft, maar wel heeft hij de helm ingezet tijdens promotionele activiteiten. De helm is gespoten door Jens Munser van Jens Munser Design (JMD), dat ook de helmen van onder andere Sebastian Vettel en Lando Norris spuit.

Helm niet in races gebruikt, wel authentiek

Ondanks dat Verstappen de Arai GP6 dus nooit tijdens races gebruikt heeft, is de helm wel in het bezit van alle officiële stickers. Er is een sticker aanwezig die de authenticiteit namens JMD waarborgt, terwijl aan de binnenkant enkele Arai-stickers zitten. Tevens zijn er stickers aanwezig van de FIA en het SA90-certificaat, dat bewijst dat de helm gebruikt mag worden in professionele autosport.

De verwachte opbrengst van de helm ligt volgens Catawiki dus tussen de 15.000 en 25.000 euro. Vandaag werd de kavel online geplaatst en vanaf 12.00 uur is het mogelijk om te bieden op de helm, en die mogelijkheid blijft bestaan tot 26 december om 20.00 uur. De helm bekijken en bieden kan via deze link.