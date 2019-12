Mattia Binotto over geruchten illegale motor: "Ze hebben ons misbruikt"

Ferrari heeft in de afgelopen twee jaar op het vlak van de motoren een enorme stap voorwaarts gezet. Daar waar Mercedes sinds 2014 gold als de meetlat voor de krachtbronnen, heeft Ferrari die rol inmiddels op zich genomen. De Scuderia zou op sommige circuits tot wel acht tienden van een seconde per ronde winnen door hun krachtbron.

Na de zomerstop leken de Ferrari-motor en -bolide niet te stoppen, terwijl dat voor de zomerstop nog niet het geval was. De concurrentie vermoedde Ferrari zou illegaal bezig zijn en het uitvaardigen van een technical directive is de bolide niet meer zo snel. Mattia Binotto verklaarde eerder al dat het probleem bij een ingevlogen upgrade lag, die niet uitpakte zoals verwacht. De Italiaans-Zwitserse ingenieur uitte ook zijn standpunt over de controverses die tijdens de laatste races op de Ferrari-motor werden opgewekt: “Ze hebben waarschijnlijk deze omstandigheid gebruikt om druk op ons uit te oefenen. Het hoort bij het spel om de tegenstander te storen.”

2020 en 2021 twee goede seizoenen voor de Scuderia

Binotto heeft een goede line-up met twee kampioenschapskandidaten. "We hebben een uitstekend duo. Onze coureurs zijn snel en ambitieus. Wat er in Brazilië is gebeurd (het incident tussen de Vettel en Leclerc) mag nooit meer gebeuren. Er hangt een goede sfeer. We praten en wisselen informatie uit. Ik vind het niet moeilijk om het te managen.”

In 2021 gaan de nieuwe reglementen van kracht en dat zal geen nadelige gevolgen hebben voor de Scuderia. "Het pakket waar we over gestemd hebben, was beter dan het eerste dat aan ons werd gepresenteerd, ondanks dat het ons nog steeds niet 100 procent overtuigt. Er zouden nog wijzigingen moeten komen. Veranderingen? Ik denk niet dat ze zullen worden gerealiseerd totdat we beginnen met het ontwikkelen van de auto”, zo vertelde hij tegen de Duitse media.

Ferrari zal volgend seizoen weer deelnemen met Charles Leclerc en Sebastian Vettel en hoopt met deze twee de titel te kunnen pakken en het team te kunnen belonen.