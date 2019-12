Chase Carey bevestigt: "Nieuwe sponsoren in aantocht"

Chase Carey, de CEO van de Formule 1, meent dat het zoeken naar en het afsluiten van contracten met sponsoren moeilijker is dan hij had verwacht. De belangstelling wordt wel steeds groter, omdat de sport steeds populairder wordt. De stijgende lijn van nieuwe fans is grotendeels te danken aan Netflix, die met de serie Drive to Survive kwam. Een van de bekendste sponsoren van de Formule 1 is Heineken, dat door de sponsoring zelf ook heeft kunnen groeien.

Toen Liberty Media begin 2017 de commerciële rechten van de Formule 1 kocht, beloofde het management van het bedrijf om meer sponsorovereenkomsten te sluiten. Tot nu toe is er echter geen toevoeging aan groep sponsoren gedaan, die grote merken zoals Heineken, DHL, Pirelli, Emirates en Rolex omvat. Een van de geruchten is dat een groot bedrijf in het aankomende seizoen wordt aangekondigd als nieuwe sponsor.

Volgens Carey stonden ze voor een grote uitdaging bij het opzetten van de marketingafdeling, waar niet veel aandacht in was gestoken door Bernie Ecclestone. “Wat we hadden, was erg beperkt, omdat we niet echt een sponsorgroep hadden. We hadden niets dat we konden creëren.”

Met een dominant Mercedes wordt de Formule 1 door enkele fans gezien als saai, maar het opkomen van teams zoals McLaren en Red Bull Racing, de onderlinge strijd tussen de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel en de strijd in het middenveld en achterveld brengt toch wat spannends met zich mee. Met een blik op 2021, het moment dat de nieuwe reglementen ingaan, zal er veel veranderen. “Sinds het begin van ons werk is het aantal toeschouwers op het circuit en het aantal tv-kijkers toegenomen. We hebben een goed verhaal en nieuwe dimensies die we in de sport hebben gebracht”, zo vertelde Carey.

Verandering in de vraag

In de loop der tijd is de sponsoring en dat wat de sponsor vraagt veranderd, zo vertelt Carey. “Naar mijn mening moet je dit verhaal vertellen aan iedereen en moet je nieuwe tools ontwikkelen om sponsoren binnen te halen. Wat de sponsoren willen, is een partnerschap dat speciaal voor hen is ontworpen. In het verleden waren geschriften aan de muur voldoende voor sponsoring, maar het werkt nu niet. Daarom moesten we op zoek naar nieuwe initiatieven, digitale initiatieven, regionale publicaties, virtuele advertenties, festivals en andere mogelijkheden om veel sponsors te lokken.”

“Het aantal sponsors dat geïnteresseerd is om in de Formule 1 te adverteren is toegenomen en we hebben het nog nooit zo druk gehad. We hebben een lijst van drie pagina's met sponsors, beide zijden vol. Natuurlijk is onze overeenkomst niet voltooid, tenzij de sponsors ondertekenen."