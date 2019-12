Louis Camilleri over Drive to Survive: "Mensen voelen zich weer aangetrokken tot de sport"

Netflix ging in 2018 in zee met de Formule 1 om een documentaireserie te produceren die de fans de ins en outs van de koningsklasse liet zien. Het eerste seizoen van de serie was een enorm succes, waardoor veel nieuwe fans werden aangetrokken tot de sport. ‘Drive to Survive’ bereidt zijn tweede seizoen voor over het kampioenschap van 2019, die gewonnen werd door Lewis Hamilton. De verwachtingen zijn nog hoger. In het nieuwe seizoen zullen zowel Ferrari als Mercedes deelnemen, wat niet gebeurde in 2018 omdat beide teams ‘te enthousiast waren in de strijd om het kampioenschap en geen zin hadden om tijd te verspillen aan opnames’.

Louis Camilleri, de CEO van Ferrari, is van mening dat Liberty Media er volledig in is geslaagd om de sport te populairder te maken met dit soort marketingmaatregelen. Deze mening over Camilleri is behoorlijk verrassend als we bedenken dat Ferrari tot op heden altijd terughoudend was geweest om deel te nemen aan de serie van het grootste online streamingplatform.

“Liberty Media is een Amerikaans bedrijf, ze willen samenwerkingen en hebben het goed gedaan. Ze leerden snel en namen goede beslissingen. Een voorbeeld is Netflix. Veel mensen hadden geen interesse in de Formule 1, maar dankzij Drive to Survive voelden ze zich aangetrokken tot onze sport. Het is een geweldig idee”, zo vertelde hij tegen TBES.

Geld niet het grootste doel

Voor Camilleri was het verdienmodel misschien niet het grote doel van Liberty Media met de serie, gezien het feit dat het bedrijf geen grote winstmarge heeft kunnen behalen, maar was de doelstelling om de Formule 1 groter en bekender te maken. "Ik weet niet zeker of ze daar veel geld uit hebben gehaald, maar vanuit het oogpunt van het imago en vanuit menselijk oogpunt was het belangrijk."

"30 jaar geleden waren mensen het belangrijkste element in de sport, maar dit is minder het geval in de afgelopen jaren. Met de budgettaire beperkingen en de nieuwe technische voorschriften, hoop ik dat het menselijke aspect weer naar voren komt en dat de jongere generaties zich weer aangetrokken voelen”, concludeert hij.