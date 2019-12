Russell sluit F1-seizoen 2019 definitief af met 18-inch bandentest in Abu Dhabi

Ook voor George Russell zit het Formule 1-seizoen 2019 er nu eindelijk op. De Williams-coureur testte zondag nog in Abu Dhabi met de nieuwe 18-inch banden van Pirelli.

Pirelli gaat in 2021 banden en velgen met een grootte van 18 inch te introduceren in de Formule 1. In de aanloop daar naartoe zal de Formule 2 vanaf het seizoen 2020 al met de grote maat banden en velgen gaan rijden, terwijl er voor de Formule 1-teams een uitgebreid testprogramma is uitgestippeld.

Gedurende het seizoen 2019 mocht Renault als eerste een test verrichten met de banden van 18-inch: dat gebeurde in september op Circuit Paul Ricard. Bijna drie maanden later was het in Abu Dhabi de beurt aan Mercedes om een test te verrichten. Niet vaste coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, die beiden andere verplichtingen hadden dit weekend, maar reservecoureur George Russell mocht de test afwerken.

Russell, die gedurende het seizoen 2019 voor Williams reed en dat ook in 2020 zal doen, reed precies 100 ronden op het Yas Marina Circuit, waarbij hij data voor bandenleverancier Pirelli heeft verzameld. De nieuwe banden zullen zoals gezegd in 2021 hun intrede doen als onderdeel van grote veranderingen aan het technische en sportieve reglementen, met het doel om de teams en coureurs dichterbij elkaar te brengen op het asfalt.

De wissel naar 18-inch banden in 2021 houdt in dat de Formule 1 na zeer lange tijd afscheid gaat nemen van de 13-inch banden. Dat gaat gebeuren na afloop van het seizoen 2020.