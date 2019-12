Alexander Albon: "Mijn 2019 was een droom die uitkwam"

Alexander Albon was tijdens het Prize Giving-gala van de FIA een van de gelukkigen die in de prijzen viel. De Britse Thai ontving de prijs voor Rookie of the Year.

Het jaar 2019 was een achtbaan voor Albon, die debuteerde in de Formule 1 bij Scuderia Toro Rosso. Na afloop van de eerste seizoenshelft mocht hij zijn overall van dat team inruilen voor eentje in de kleuren van Red Bull Racing, waar hij een solide indruk maakte naast Max Verstappen. In acht van de negen races voor zijn nieuwe team eindigde Albon in de top 6, waarmee hij uiteindelijk naar de achtste positie in het kampioenschap klom.

Oorspronkelijk was het echter helemaal niet het plan dat Albon in de Formule 1 zou gaan rijden. Hij had al een contract ondertekend bij Nissan e.dams om zijn carrière in 2018/19 te vervolgen in de Formule E, nadat hij in 2018 derde werd in de Formule 2. Uiteindelijk kreeg hij toch nog het telefoontje van Red Bull dat hij Brendon Hartley mocht vervangen bij Toro Rosso.

"Het was iets wat ik me nooit voor kon stellen", vertelde Albon toen hij zijn prijs op het gala accepteerde. "Ik vond het al geweldig dat ik naar de Formule E kon gaan als professioneel coureur, en het voelde als een stap vooruit in de hele wereld van de autosport. Toen kreeg ik de oproep van Toro Rosso, wat een droom was die uitkwam. Het was geweldig dat ik zes maanden later de kans kreeg bij Red Bull."