Mick Schumacher: "Moet mikken op F2-titel in 2020 en promotie naar Formule 1 in 2021"

Mick Schumacher heeft een duidelijke doelstelling voor zichzelf. De Duitse coureur gaat in 2020 voor de titel in de Formule 2, zodat hij vervolgens met een klein voordeeltje in 2021 naar de Formule 1 kan vertrekken.

Een jaar na het binnenhalen van de titel in het Europees Formule 3 kende Schumacher een lastig seizoen in de Formule 2. Hij reed namens Prema, het team waarmee hij in de F3 ook kampioen werd, maar zijn eerste seizoen in de Formule 2 liep zeer moeizaam. Uiteindelijk kwam hij, ondanks een zege in de sprintrace in Hongarije, niet verder dan de twaalfde plek in het kampioenschap.

Een van Schumacher's doelstellingen is om in 2020 de titel in de Formule 2 te behalen, zodat hij in 2021 de stap richting de Formule 1 kan zetten. "Als ik de grote stap in 2021 kan zetten, dan zal ik een klein voordeel hebben omdat ik al een jaar met 18-inch banden gereden heb. Mijn doel is de Formule 1 en dus moet ik erop mikken om de Formule 2-titel in 2020 te winnen."

Resultaten 2019 'niet goed', maar ook niet slecht

Zoals gezegd werd Schumacher in zijn eerste Formule 2-seizoen twaalfde. In Hongarije won hij zijn eerste en enige race, maar gedurende het seizoen kende de zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael ook de nodige pech. Zelf is Schumacher dan ook van mening dat het er niet zo slecht was als dat het op het oog leek.

"Ik kwam in een kampioenschap waar ik tegen coureurs streed die daar al vijf jaar raceten, maar vorig jaar was ik in een categorie waar ik op het niveau van de anderen zat. Het verschil was dus enorm. Ik wil graag winnen, dus ik ben niet tevreden. Maar kijkend naar dit seizoen, dan voelt het aan mijn verwachtingen als rookie. De resultaten waren niet uitstekend, maar uiteindelijk was het niet zo slecht."

"Er zijn nog veel gebieden waar ik beter in kan worden, zoals ik de kwalificatie bijvoorbeeld onderschatte. Het wordt een soort tweede training voor rookies zoals ik en zo hoort het niet. Ik zit echter al sinds mijn tweede in de kart en ik zag mijn vader vanaf mijn geboorte racen. Ik zie mezelf niets anders doen. Ik hou van dee sport, ik hou van rijden én van winnen."