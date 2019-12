Bernie Ecclestone vreest: "Laat geen erfenis na, mensen zijn mij snel vergeten"

Bernie Ecclestone vreest de snel veranderende wereld. De voormalige baas van de Formule 1 vreest dat hij daardoor geen erfenis voor de sport zal achterlaten.

Dat vertelde Ecclestone in de podcast Beyond the Grid, waar de 89-jarige te gast was. Tussen de jaren '80 en januari 2017 was de Brit de grote baas van de Formule 1, daarna werd hij als gevolg van de overname door Liberty Media vervangen door Chase Carey. Sinds zijn gedwongen vertrek is er het nodige veranderd in de Formule 1 en Ecclestone vreest daardoor dat hij snel 'vergeten' zal worden.

"Ik laat geen erfenis achter. Ik zal verdwijnen en net als de meeste mensen binnen een aantal maanden vergeten worden. Niemand zal mij herinneren en de wereld gaat door. Er zijn nieuwe mensen en er gebeuren nieuwe mensen. De wereld beweegt zich nu veel sneller voort dan voorheen, misschien zelfs twintig jaar geleden. Het is makkelijk voor mensen om te kiezen voor nieuwe dingen en nieuwe ideeën", stelt Ecclestone.

Ecclestone weigerde benoeming tot Commandeur van Britse Rijk

Als coureur lukte het Ecclestone niet om te slagen, maar later kwam hij als manager van onder andere Jochen Rindt terug in de Formule 1. Daarna kocht hij renstal Brabham en vanuit die functie begon hij steeds meer (commerciële) facetten van de sport te controleren. Voor zijn inzet in de sport zou Ecclestone in 1996 benoemd worden tot Commander of the British Empire, maar hij weigerde die erkenning omdat hij vond dat hij dat niet verdiende.

"Ik ben het niet heel erg eens met dit soort dingen. Zo'n twintig jaar geleden kreeg ik wel de kans, maar ik koos ervoor het niet te doen. Ik ben namelijk van mening dat de dingen die ik gedaan heb geen erkenning van anderen verdient. Met alle dingen die ik gedaan heb, deed ik het zonder dat ik iets goeds voor het land wilde doen. Als het wel zo is dat ik iets goeds heb gedaan voor het land, dan is dat mooi, maar het was niet mijn intentie.