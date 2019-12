Formule E krijgt vanaf 2020-21 status als officieel wereldkampioenschap

De Formule E begint steeds meer status te krijgen als autosportklasse. Vanaf het seizoen 2020-2021 zal het kampioenschap door de FIA worden aangemerkt als officieel wereldkampioenschap.

Om in aanmerking te komen voor die status dient een klasse aan meerdere criteria te voldoen. Vier van de deelnemende teams moeten fabrikanten zijn en er moet op minimaal drie continenten een race georganiseerd worden. Dat zijn factoren waaraan de Formule E al sinds haar tweede seizoen voldoet. Dat de status als wereldkampioenschap pas later toegekend is, heeft te maken met hogere inschrijfgelden.

De Formule E wordt het vijfde officiële wereldkampioenschap van de FIA. De elektrische raceklasse voegt zich daardoor bij de Formule 1, het World Rally Championship, het World Endurance Championship en het World Rallycross Championship. Zoals gezegd zal de status van het kampioenschap bij ingang van het zevende seizoen, dat eind 2020 zal beginnen, gewijzigd worden.

Formule E 'bewezen relevant' voor fabrikanten

"Het ontstaan en de ontwikkeling van de Formule E is een geweldig avontuur geweest", zegt FIA-president Jean Todt. "Ik ben trots dat we vandaag de status als FIA wereldkampioenschap kunnen geven. Sinds we dit traject zijn begonnen, is de Formule E zonder twijfel van hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan. Binnen korte tijd heeft de serie zich relevant bewezen voor de auto-industrie."

"Voor de start van het huidige seizoen kwamen twee nieuwe fabrikanten in de klasse, waardoor het totaal nu op tien staat. De toewijding en professionaliteit van deze fabrikanten en hun respectievelijke teams wordt gereflecteerd in de kwaliteit van de coureurs, dat ieder seizoen hoger is geworden. Sinds de eerste race in Beijing in 2014 en bij iedere ePrix daarna heeft de Formule E bewezen dat het concept van racen met hoogstaande elektrische auto's werkt."

Droom oprichter Agag in vervulling

Dit seizoen deden met Porsche en Mercedes wederom twee nieuwe fabrikanten hun intrede in de Formule E, waardoor het totaal nu dus op tien fabrikanten staat. Naast de nieuwkomers zijn ook BMW, Audi, Jaguar, DS Automobiles, Nissan, Mahindra, NIO en Penske als fabrikanten in de klasse aanwezig. De enige twee teams zonder fabrieksstatus zijn Envision Virgin en regerend kampioenen Techeetah.

Door het verkrijgen van de status als wereldkampioenschap gaat een ambitie van Formule E-oprichter en -voorzitter Alejandro Agag in vervulling. "Het was altijd onze ambitie om een FIA wereldkampioenschap te worden. Alles wat we gedaan en geleverd hebben tot dit moment is in dienst geweest van dit moment. Het bereiken van dit feit en het verkrijgen van de status geeft meer geloofwaardigheid aan wat al een uitgebreide raceformule en een spectaculair sportief product is."