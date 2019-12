Russell verslaat Kubica met 21-0 in kwalificatieduel: "Ben hier trots op"

George Russell heeft een bijzondere prestatie neergezet in zijn kwalificaties dit seizoen. De Williams-coureur wist teamgenoot Robert Kubica in alle 21 kwalificaties de baas te zijn en daar is hij vanzelfsprekend trots op.

De Williams FW42 is absoluut geen goede auto gebleken. In vrijwel alle races bezetten Russell en Kubica de laatste posities en in de kwalificaties was dat niet anders. Toch was ook het onderlinge duel tussen de Brit en de Pool vrij eentonig: het lukte Kubica geen enkele keer om Russell in de kwalificatie te verslaan. Hoewel het niet een specifiek doel was van Russell, is hij wel trots op de prestatie.

"Het was nooit mijn doel. We realiseerden ons redelijk snel dat we alleen met elkaar konden strijden, dus ik haal wel voldoening uit deze statistiek. Ik ben er trots op. Het is niet zo makkelijk als sommigen denken. Vaak krijg je aan het eind van Q1 één ronde, en een foutje kan alles veranderen", vertelde de Formule 2-kampioen van 2018.

Aan het einde van het seizoen vertrekt Kubica na een seizoen als racecoureur alweer bij Williams. Het lukte hem daarmee om terug te keren in de Formule 1 na zijn zware rallyongeluk in 2011, maar de prestaties vielen toch wat tegen. Russell versloeg Kubica dus met 21-0 in de kwalificaties, maar dat doet de enkelvoudig Grand Prix-winnaar heel weinig.

"Er is niet veel over te zeggen. Het is lastig om het een gevecht te noemen als het om de laatste plaats gaat, maar ik verloor als je dit een gevecht wil noemen. Als je naar het kampioenschap kijkt, heb ik gewonnen", zei Kubica op zeer sarcastische wijze. "Daarmee bedoel ik dat je het van verschillende kanten kan benaderen. Het was voor ons allebei niet makkelijk, maar George heeft het geweldig gedaan en ik had vaak grote problemen."