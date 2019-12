Dagboek uit de paddock: Grand Prix van Abu Dhabi, dag 2

Vrijdag 8.00 uur, Abu Dhabi

Opstaan en voorbereiden op de dag - omdat de race op zondag in de schemering wordt verreden, wordt het weekend met een verschil in tijdschema verreden. Het verschil met Europa is niet drastisch genoeg voor grote verschillen, maar toch verliezen we per dag drie tot vier uur in het communicatiewindow.

9.30 uur

Vertrek naar het circuit - omdat de vrijdag het begin van het weekend is in de Islamitische regio is er weinig verkeer. Binnen dertig minuten sta ik op de parkeerplaats en een kwartier later in het mediacentrum.

Op weg naar de paddock praat ik bij met een sportief directeur die ik vertrouw. Hij deelt details van de sportieve meeting van de vorige dag: "Er werd weinig besproken," zegt hij, "buiten het standaardiseren van pitstopuitrusting vanaf 2021."

"Het plan is dat alle teams precies dezelfde uitrusting hebben. Dat is uit naam van kostenbesparingen, maar het houdt in dat zeven teams [allen behalve de top 3] de helft van hun spullen kunnen weggooien en nieuwe dingen moeten kopen... maar waarvoor?"

Hij suggereert dat de actie in ieder geval deels ingegeven is door de commissies op de verkoop van alle gestandaardiseerde items, die vervolgens bij commerciële rechtenhouder Liberty terechtkomen. Onder de inkomstenstructuur van de sport zullen de teams uiteindelijk profiteren van alle inkomsten, maar zij delen slechts mee in een percentage dat waarschijnlijk niet genoeg is om de kosten van het weggooien van prima spullen af te dekken. Ik hou jullie op de hoogte.

11.00 uur

Vertrek naar de 'Dutch Oriental', het jacht dat British American Tobacco dit weekend huurt. McLaren kondigt daar het vervolg van de sponsoring met alternatieve tabaksproducten aan, wat in 2021 uitgebreid wordt met steun voor alle races in het IndyCar-programma van het team.

Er worden geen getallen genoemd, maar ik krijg de indruk dat de deal veel meer dan 20 miljoen dollar per jaar is - een significante boost voor het budget van het zich terug knokkende team.

12.00 uur

Met een golfkarretje keer ik terug in de paddock en terwijl we ons een weg banen door de haven van Abu Dhabi, vergelijk ik het aantal jachten met de hoeveelheid in Monaco eerder dit jaar. Een directe vergelijking is lastig door de compactere natuur van de haven in het prinsdom, maar ik krijg de indruk dat dit evenement het wint van Monaco qua vloot - in ieder geval in getal, zo niet in absolute grootte.

Daarna ga ik voor wat eigenlijk een brunch is - een beefburger met friet in de mediakantine - voordat ik een nieuwe ronde door de paddock loop. Ik verneem dat alle teambazen donderdag een ontmoeting hadden in het imposante Yas Marina Hotel om de verdeling van de prijzenpot van Liberty vanaf 2021 te bespreken.

Hoewel ze de percentages allemaal grotendeels geaccepteerd lijken te hebben - die marginaal afwijken van de huidige tabel, maar de bonussen voor alle teams behalve Ferrari substantieel laten dalen - lijken ze allemaal ontevreden te zijn dat Liberty 35 procent van de 1,4 miljard aan inkomsten behoudt. Dat houdt in dat de tien (huidige) teams jaarlijks een miljard verdelen - bovenop enige commerciële inkomsten.

Toch zeggen sommigen arm te zijn.

15.00 uur

FIA persconferentie - en wederom ben ik verbijsterd dat Ferrari weigert openbaar te praten over de crash van Sebastian Vettel en Charles Leclerc in Brazilië. Sommige media zijn zo gefrustreerd dat een collega benadrukt dat hij graag een 'duidelijk antwoord' op zijn vraag aan teambaas Mattia Binotto wil.

Ik vraag me af wat het minst respectvol is: die vraagstelling, of de weigering van Ferrari om 'duidelijke antwoorden' op een zeer publiek debacle te geven...

18.30 uur

Na VT2 ga ik op pad voor interviews en ik word blij door de onderdrukte lacht op het gezicht van Romain Grosjean, die de afgelopen jaren zijn aandeel in botsingen met de stewards gehad heeft, nadat ik hem gevraagd heb of het een plezierige ervaring was om sympathiserende stewards tegen te komen nadat Valtteri Bottas de Haas-coureur van de baan reed. De Fin kreeg slechts een reprimande voor zijn fout.

Ik kan niet anders dan me afvragen of de straf net zo licht zou zijn als de rollen omgedraaid waren...

21.00 uur

Ik ga naar het Yas Rotana Hotel tegenover het circuit, waar de Vietnam Grand Prix een selecte groep journalisten en F1-medewerkers heeft uitgenodigd voor een diner. Ik zit naast F1-mediagoeroe Luca Colajanni, voormalig Ferrari, die ons uiteinde van de tafel verblijdt met verhalen over het leven in het rood tijdens het tijdperk Michael Schumacher.

Onze gastheren zijn zeer vriendelijk en hebben duidelijk enorme progressie gemaakt in de voorbereidingen op hun evenement sinds ons exclusieve interview met CEO Le Ngoc Chi. Ik kijk serieus uit naar het eerste bezoek van de F1 aan een geheel nieuw circuit in 5 jaar - de laatste was tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix in Bakoe, voor het eerst gehouden in 2016.

12.00 uur

Terugkeer naar het hotel, 30 minuten verderop, voor een verlegde slaap.