We wisselen visitekaartjes uit terwijl Le Ngoc Chi, de kleine maar duidelijk dynamische CEO van de Vietnam Grand Prix Corporation en ik op een bank op de patio van de Formule 1 in Singapore gaan zitten. Ze merkt dat ik haar naam probeer te ontcijferen, lacht en zegt ‘noem me maar ‘Chi’.”

Het is het eerste internationale media-interview dat ze geeft sinds ze deze positie kreeg toegewezen vanuit Vingroup, het grootste zakenconglomeraat van Vietnam en de promotor van de Grand Prix in het land. Als Chi nerveus is, dan laat ze dat absoluut niet merken. Ze praat de hele tijd makkelijk.

De Formule 1 is net zo ver weg van haar achtergrond in financiën en regelgeving, fusies en overnames, vastgoed en hotels als de farmacie bij automobielen, maar ze heeft ook ervaring in deze industrieën. Het is duidelijk dat Chi echt geniet van de uitdaging van het leiden van het grootste sportevenement van haar land.

De brandende vraag is: wat motiveert een opkomend Aziatisch land zonder gevestigde autosportcultuur om zich bij elitecircuits in landen als Monaco, Singapore en de VS te voegen, wat allen ver ontwikkelde landen zijn?

“Dit is er gebeurd: de overheid, de stad Hanoi en voor Mr. Chung Nguyen, de burgemeester van Hanoi – hij is als de vader van dit idee – wilden de Formule 1 naar Vietnam halen, door alle voordelen en mooie dingen die de sport naar Vietnam kan brengen”, trapt ze af.

“De Vingroup is de financier voor het evenement in Vietnam en VGPC is onderdeel van de groep. Ik ben al lang een werknemer van Vingroup en ben de CEO van de Vietnam GP Corporation geworden.”

Organisatie Grand Prix ‘in het belang van Vietnam’

Vingroup, aangevoerd door Pham Nhât Vượn, heeft een marktkapitaal van 14 miljard dollar en is werkgever van 43.000 mensen. Het heeft belangen in vrijwel ieder aspect van het Vietnamese leven, inclusief de oprichting van de eerste autofabrikant uit het land, Vinfast – gebaseerd op vorige generaties van de BMW 5 Series en gelanceerd tijdens de Autosalon van Parijs in 2018 – en een mobieltjesmaker.

“Vingroup doet dit niet alleen in VG’s eigenbelang,” legt Chi uit, “maar we doen het in het belang van ons land en een beter leven voor de Vietnamese mensen.”

“We begrijpen dat de Formule 1 niet gewoon een race is. Het is entertainment en een sportevenement dat ook veel kansen oplevert om het toerisme een boost te geven, meer te investeringen, beter samen te werken en samen activiteiten te beginnen.”

“Dat geldt voor technologie in het bijzonder. De F1 staat bekend als een zeer technische industrie. We willen er dus voor zorgen dat Vietnam de goede dingen van de wereld op gaat nemen.”

Dat tweede aspect heeft natuurlijk betrekking op het aan de wereld presenteren van stad en land via het wereldwijde, jaarlijkse bereik van de F1, en Chi maakt geen geheim van het feit dat het land afscheid moet nemen van het imago dat het kreeg tijdens de donkere Vietnamoorlog tussen 1955 en 1975.

“Ik weet zeker dat andere races ook op die manier werken, maar wij hebben in het bijzonder een sterke wil om iets te laten zien. Vaak komen mensen naar ons toe en zeggen ze ‘Vietnam, ik weet niet waar dat is. Is dat een oorlog?’”

“We willen dus dat de mensen begrijpen dat dit achter ons ligt. We zijn nu een land dat zich aan het ontwikkelen is, we zijn de nieuwe draak van Azië. We behoren over de laatste jaren gezien tot de landen met de grootste groei van het BBP.”

“We willen Vietnam en Hanoi goed neerzetten voor de wereld. Hanoi is het land van vrede en het heeft veel unieke tradities. Het heeft goed voedsel en het is prachtig met alle vriendelijke mensen.”

En het derde aspect?

“Trots, nationale trots”, zegt Chi trots. “Mr. Pham Nhât Vượng, de eerste en rijkste miljardair van Vietnam, is een erg patriottistisch persoon. Hij praat altijd over zijn liefde en trots voor ons land. Door dit evenement te doen krijgen we allemaal een gevoel van trots en succes voor ons land.”

Organisatie wil feestelijke sfeer voor fans creëren

Iedere race heeft twee duidelijk verschillende publieksgroepen, namelijk live – vooral lokale of regionale fans – en televisie. Hoewel de tv de meeste vakjes afvinkt rond het laten zen van het land, faciliteert het live-publiek het financieel gezien. Wat kunnen zij verwachten?

“We gaan proberen een feestelijke sfeer voor iedereen te creëren. Dat doen we met festivals, ongeacht die betrekking hebben op eten, cultuur of entertainment. Het afronden van het programma met concerten, ondersteunende races en evenementen zal zich niet beperken tot op het circuit.”

“We hopen die sfeer door de hele stad te creëren. Singapore doet dat geweldig, maar we willen iets hebben dat uniek is voor ons. We zullen dus een sfeer proberen te creëren voor het livepubliek dat naar het evenement gaat en dan niet alleen de F1-fans, maar ook de mensen die niets met F1 hebben.”

Ze zegt dat VCGP zich richt op drie markten: “Zij die een grote autosportcultuur en een groot autosportpubliek hebben, omdat deze mensen bereid zijn om te reizen voor een nieuwe race en te zien wat wij ze kunnen bieden.”

“Ten tweede de toeristen. Als zij gepland hebben om naar Azië te komen, kunnen ze het bezoeken van een land combineren met het bezoeken van zo’n geweldig evenement.”

“Ook willen we ons richten op de mensen uit de regio. We doen momenteel veel zaken met regionale landen als Thailand, Singapore en Maleisië, en zij hebben ook geweldige autosportgemeenschappen.”

Chi beseft dat Azië al drie F1-evenementen heeft, dus ze voegt eraan toe dat ‘het niet zo is dat we de strijd aan gaan met de andere Grands Prix, maar dat er volgens mij genoeg ruimte is voor iedereen hier.

Ze geeft toe dat het land tegelijkertijd een autosportcultuur moet bouwen als het kiest voor een ‘top down’-aanpak, maar ze gelooft dat de autosportgemeenschap weliswaar klein, maar wel enthousiast is. In het zuiden is al een kartcircuit gebouwd. Het stratencircuit van de F1 bevat een specifiek hiervoor gebouwd gedeelte door een park, dat tegelijkertijd ook een kartfaciliteit wordt.

“Met de F1 die komt, de steun van de overheid en de kern van de autosportgemeenschap vertrouwen we erop dat deze gemeenschap in de komende jaren exponentieel gaat groeien. Wij zullen onderdeel van die groei zijn en daar zijn we blij mee.”

Permanent circuit was nooit een echte optie

Overwoog Vietnam ooit een permanent circuit, vraag ik.

“Vanaf de start is het altijd een stratencircuit geweest”, zegt ze, waaraan ze toevoegt dat een permanent circuit kort overwogen werd, maar werd afgewezen.

“Het gebied waarin het circuit ligt, is een van de meest ontwikkelde gebieden van Hanoi, en we willen dat de mensen zien hoe levendig het land is. Met al het goede voedsel rond dat gebied en de mensen daar die zo graag het circuit wilden hebben, willen we Hanoi aan de wereld tonen.”

Het circuit heeft 23 bochten, heeft een lengte van 5,607 kilometer en een recht stuk van 1595 meter, waarop de F1-auto’s 340 kilometer per uur kunnen bereiken. Het is de eerste officiële samenwerking tussen ontwerper Hermann Tilke en de autosportdivisie van de F1, die aangevoerd wordt door Ross Brawn. De permanente sectie van het circuit bevat bochten en bochtencombinaties die sterk lijken op Suzuka en de Nürburgring.

Chi maakt duidelijk dat het werk aan het gebied van de pits, een indrukwekkend gebouw van drie verdiepingen met een lengte van 300 meter, waarvan het ontwerp geïnspireerd is op de Imperial Citadel of Thang Long in Hanoi, de laatste fase van de bouw ingaat.

“Je zal zien dat het niet puur een stratencircuit is. Twee derde van het circuit bestaat uit bestaande wegen, dus dat wordt het straatgedeelte. Een derde is compleet nieuw en ligt in een park dat afgesloten zal worden. Het heeft dus ook een aantal karakteristieken van een permanent circuit.”

Ik vraag me af of de locatie in een levendige stad Hanoi niet een ideale kandidaat maakt voor een nachtrace.

“Het heeft potentie”, geeft ze toe, “maar we streven dat niet na. We zullen overdag racen. Het is nog niet helemaal bepaald, maar waarschijnlijk is de start rond 14.00 of 15.00 uur. We willen dat alle mensen in Europa, en hopelijk genoeg op het Amerikaanse continent, onze race kunnen zien.”

Ze vertelt me dat ze in drie dagen ‘iets minder dan 300.000 toeschouwers’ verwachten, waaraan ze toevoegt dat alle faciliteiten en procedures opgezet zijn om zo’n publiek te kunnen huisvesten. Er zullen vier ticketniveaus komen: betaalbare algemene toegangskaarten, tribunes, de eigen hospitality’s van het circuit en een volledige Paddock Club – dus voor iedere portemonnee is er iets.

VCGP vroeg om verschillende redenen het eerste weekend in april aan, zegt Chi, maar het heeft vooral met het klimaat te maken. “We zijn dan net na de lente, de temperatuur is aangenaam en er is amper kans op regen.”

“De luchtvochtigheid is hoog, maar er is geen regen, en de temperaturen boven de 20 graden. De nachten zijn niet te warm”, waarop ze zegt dat Pasen volgend jaar in het weekend na de Grand Prix valt. Ze hoopt dus dat fans nog wat tijd aan hun bezoek vastplakken.

VCGP op schema met aanleg circuit

Kan Chi de fans ten slotte verzekeren dat het circuit af zal zijn, dat ze hun vluchten, hotels en tickets kunnen boeken met de kennis dat de race zoals gepland door zal gaan? Er waren in de recente geschiedenis nog een paar penibele situaties: Korea, dat op de woensdag voor haar eerste race definitief goedkeuring kreeg, en het Buddh Circuit buiten Delhi, dat volgens velen zelfs bij de derde en laatste Grand Prix nog niet af was.

“Ik wil alleen zeggen: ten eerste zijn we vol vertrouwen. We lopen op schema met het plan om onze eerste Grand Prix te organiseren tussen 3 en 5 april 2020. Ten tweede zijn de verschillende afdelingen van de F1 erg behulpzaam geweest en hebben ze ons bij ieder aspect nauwgezet gevolgd. Dat geldt voor de marketing, de autosportdivisie en de technische zijde van het verhaal.”

“Ze hebben ons dus nauwgezet gevolgd en ze zouden ons niet op de kalender zetten als zij er geen vertrouwen in hadden. Ook hun reputatie kan hierdoor beschadigd worden.”

Ten slotte geeft Chi een kleine update over waar ze staan. “Ik zeg altijd dat we ons werk in drie categorieën verdeeld hebben, hoewel het erg veel is. De eerste is consumptie, dus op ons circuit zijn de baan en het pitgebouw het enige dat permanent is.”

“Als je nu naar Vietnam gaat, zie je dat de structuur van het gebouw er al is. We werken op dit moment aan de binnenkant, zoals aan bijvoorbeeld de ventilatie en de medische faciliteiten. Tegen het eind van dit jaar moet dat afgerond zijn.”

“Vroeg in 2020 zullen we het interieur helemaal afronden. Zo staat het ervoor met het pitgebouw. Qua bouw van het circuit bestaat een deel van het asfalt al, terwijl we een derde nog moeten aanleggen. Volgende maand gaan we beginnen met de asfaltering daarvan.”

“Het asfalt gaat het belangrijkste worden voor het circuit, want we willen ervoor zorgen dat dit van de hoogste kwaliteit is. Dit is een factor dat bepaalt of het succesvol wordt of niet, en de coureurs zullen het meteen weten. Wat betreft het circuit zullen we in staat zijn om te voldoen aan de zeer strikte standaarden en vereisten van de FIA. Qua constructie ligt alles op schema.”

Het vervoer en zaken als beveiliging – ‘we moeten ervoor zorgen dat de mensen compleet veilig zijn’ – worden nu voorbereid, terwijl het derde deel van Chi’s plan, namelijk de marketingcampagnes, eind juli begonnen zijn.

“Deze factoren gecombineerd geven ons een goed momentum en we geloven het vanaf nu nog gaat versnellen tot eind maart, zodat we ons doel gaan bereiken door mensen naar ons evenement te brengen.”

Chi is een zeer capabele en indrukwekkende vrouw, die absoluut geen twijfel liet bestaan dat de eerste Vietnamese Grand Prix, en tevens het eerste nieuwe evenement onder Liberty Media, zoals gepland door zal gaan.