De eerste vrije training in Abu Dhabi zit er vroegtijdig op voor Daniel Ricciardo. De motor in zijn Renault gaf met de nodige vlammen de geest, waardoor hij zijn bolide noodgedwongen langs de kant moest zetten.

Na de geplofte motor werd de vrije training stilgelegd, omdat er ook een oliespoor op het circuit terecht was gekomen. Valtteri Bottas en Pierre Gasly spinden daardoor bijna. Daniel Ricciardo verwacht zelf tijdens VT2 weer te kunnen rijden. "Ik zou zeggen dat het het laatste raceweekend van het jaar is. Dus alles is een beetje op. Hopelijk kunnen we in de volgende sessie weer rijden."