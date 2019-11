Frans Verstappen, vader van Jos en opa van Max, overleden

Frans Verstappen, de opa van Max en vader van Jos, is overleden. Dat meldt 1Limburg. Het ging al geruime tijd niet goed met hem: sinds 2017 leed hij aan kanker.

In 2017 werd er kanker geconstateerd bij 'opa' Verstappen, waarna zijn toestand in de afgelopen jaren verder verslechterde. Niet lang geleden werd de Limburger opgenomen in een hospice, waar hij uiteindelijk maandag is overleden.

Frans Verstappen maakte in de jaren '90 de opmars van zoon Jos richting de Formule 1 door. De uitbater van café De Rotonde in Montfort zorgde rond de Formule 1-races van zijn zoon en later ook van die van kleinzoon Max voor een groot feest in zijn café door de races daar live uit te zenden op een groot scherm. De laatste jaren gebeurde dat in café Housmans.

Frans zag twee generaties Verstappen in de Formule 1

'Opa' Verstappen zag twee generaties van zijn familie furore maken in de autosport. Jos reed tussen 1994 en 2003 ruim 100 Grands Prix in de Formule 1 voor Benetton, Simtek, Footwork, Stewart, Arrows en Minardi en stond als eerste Nederlander ooit op het podium na afloop van een Formule 1-race. Twaalf jaar na de laatste race van zijn zoon zag Frans Verstappen kleinzoon Max in de Formule 1 debuteren.

De jongste telg van de Verstappen-familie bracht de grootste successen voort van de familie. Een jaar na zijn debuut in de Formule 1 maakte hij promotie naar Red Bull Racing, waarvoor hij zijn eerste race in Spanje meteen wist te winnen. Daarna volgden tot en met gisteren nog zeven Grand Prix-zeges die opa Verstappen mee mocht maken.

Dat gebeurde helaas voor hem niet van dichtbij, omdat hij de afgelopen jaren in onmin met Jos en Max na een uit de hand gelopen ruzie met zijn zoon. Wel liet de Limburger weten ontzettend trots te zijn op zijn kleinzoon.