Bottas: "Veranderingen aan afstelling veroorzaakten gebrek aan snelheid"

Valtteri Bottas kwam in de kwalificatie in Brazilië niet verder dan de vijfde plaats. De Mercedes-coureur stelt dat hij bijna het maximale uit de auto haalde, maar dat Ferrari en Red Bull simpelweg te sterk waren.

Twee weken geleden lukte het Bottas nog om de pole position te veroveren tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar een dergelijk feestje zat er in Sao Paulo niet in. De Fin kwam fors tekort en moest daardoor genoegen nemen met de vijfde positie in de kwalificatie. Toch had Bottas achteraf het gevoel dat hij zo goed als alles uit de Mercedes W10 geperst heeft, zo vertelde hij aan GPToday.net.

"Vanochtend was bocht 1 lastig en ik moest daardoor veel ronden afbreken. Het kostte me ook wat tijd op het asfalt. Daardoor had ik een kleine achterstand bij het ingaan van de kwalificatie, omdat we kleine veranderingen deden aan de afstelling om te kijken wat beter werkte. In de kwalificatie bouwde het op en begon ik het goed te voelen. Er waren geen grote problemen met de auto en de sessie was redelijk normaal."

"De eerste run in Q3 voelde redelijk goed aan. Er was slechts een bocht waar ik tijd verloor, bij het aansnijden van bocht 9. Buiten dat haalde ik ongeveer alles uit de auto. In de tweede run probeerde ik wat meer, maar ik gleed veel weg. Ik wist dus dat ik niet meer uit de auto kon halen. Lewis had een betere run, maar buiten dat hadden we gewoon niet de auto voor de eerste rijd. We moeten kijken wat er mogelijk is in de race."

Bottas zal de Grand Prix van Brazilië vanaf de vierde positie aanvangen. Charles Leclerc kwalificeerde zich weliswaar voor de Mercedes-coureur maar hij incasseert nog een gridstraf van 10 plaatsen voor een motorwissel.