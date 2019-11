Flavio Briatore: "Michael Schumacher wilde stoppen met racen na dood Senna"

Flavio Briatore, de Italiaanse zakenman die teambaas was bij de Formule 1-teams van Benetton en Renault, heeft onthuld dat Michael Schumacher na de dood van Ayrton Senna 'serieus overwogen' heeft om te stoppen met autoracen.

Het F1-seizoen van 1994 was een bitterzoete voor Schumacher, omdat hij de eerste van zijn zeven behaalde Formule 1-kampioenschappen won. Tegelijkertijd was het ook een rampjaar voor de Formule 1 met de dodelijke ongelukken op Imola. Tijdens de Grand Prix van San Marino, die tot 2006 op de kalender stond, waren de ongelukken die Ayrton Senna en Ronland Ratzenberger hadden fataal voor de twee.

Schumacher won de race na de crash van Senna, maar er waren emotionele scènes op het podium en tijdens de persconferentie na de race.

De Duitse omroep RTL, wat veel Nederlandse Formule 1-fans kennen door de gratis beschikbare uitzendingen van de Formule 1-races, herdenkt het 25-jarig jubileum van de eerste wereldtitel van Schumacher later vandaag en de voormalige Benetton-teambaas Briatore zegt dat de dood van Senna een grote impact heeft gehad op de Duitser.

“Hij veranderde na de dood van Ayrton Senna. Hij overwoog serieus of hij moest stoppen met autoracen. Gelukkig voor ons allemaal is hij erbij gebleven. Damon Hill was geen kampioenschapscoureur. Hij heeft het helemaal verprutst.”

Schumacher liet kwijl uit monden van teams lopen

Benetton was op zoek naar talent, maar ze hadden niet meteen de Duitser Schumacher ingedachte. “De waarheid is dat we niet het geld hadden om een goede coureur in ons team te hebben. Een wereldkampioen, een ster", zei hij over Schumacher.

“Ze lachten allemaal om ons. Daarom moesten we op zoek naar een talent. Voor de gevestigde Formule 1-teams waren we een gevaar. Een fabrikant van t-shirts die alle legendes verslaat. Ze hebben altijd over ons geklaagd. Maar toen ze Michael in de auto zagen, hielden ze allemaal hun mond."